Рассказываем, правда ли, что иудеев хоронят сидя и без гроба.

В мире существует множество разных религиозных и культурных обрядов на все случаи жизни. Это касается и праздничных, и траурных дней. Ранее мы информировали, как должны проходить похороны по исламу, а сегодня рассмотрим традиции древнего семитского народа.

Доктор философских наук, занимающаяся, в частности, изучением истории религии, Ирина Панчук рассказала УНИАН, как проходят похороны и поминки у евреев - на какой день и какие есть особенности.

Похороны евреев - обычаи и традиции

По словам Панчук, раввина должны уведомить о смерти иудея сразу после того, как это произошло. По иудейскому обычаю, похороны покойного должны состояться очень быстро - разрешается даже ночью или максимум на следующий день.

Однако есть ряд уважительных причин, при наличии которых можно отложить похороны:

кто-то из ближайших родственников или друзей не успевает приехать;

нет родных или друзей, которые могут организовать похороны немедленно;

если похороны приходятся на субботу (шаббат) или религиозный праздник.

Сразу после смерти, говорит эксперт, тело умершего омывают и одевают в тахрихим (специальную погребальную одежду). В иудаизме тело не принято выставлять на обозрение.

Теперь перейдем к тому, чем отличаются еврейские похороны и поминки в зависимости от страны.

Как хоронят евреев в Израиле и Украине

Как рассказала доктор философских наук, в Израиле обычно тело кладут в землю без гроба, а в некоторых украинских еврейских общинах гроб делают со специальными отверстиями (чтобы тело контактировало с землей, так выполняется заповедь, в которой говорится о "возвращении в землю"). В обоих государствах захоронения имеют много общего, однако если в Израиле они осуществляются исключительно на еврейских кладбищах, то в Украине могут использовать как еврейские, так и традиционные кладбища.

Также похороны юдея предусматривают раздачу пожертвований бедным от имени умершего. Близкие родственники в день похорон делают "криа" - разрыв на одежде, символизирующий проявление скорби по умершему.

"При выходе с кладбища родственники умершего создают "коридор" (становятся в две линии), при прохождении которого каждый из посетителей похорон может выразить им свои соболезнования. Поминки по иудейской традиции организуют друзья или соседи, потому что близким умершего, которые находятся в трауре, запрещается что-либо делать в течение первых семи дней после похорон", - отметила эксперт.

По словам Панчук, ортодоксальные евреи неукоснительно соблюдают все погребальные традиции, а неортодоксальные - могут от них немного отходить. К примеру, неортодоксального еврея могут похоронить не в день смерти без уважительной причины, но это не общее правило.

Напоследок она раскрыла, как хоронят евреев - сидя или лежа. Оказалось, что с этим связано популярное заблуждение.

"Одним из самых распространенных мифов является то, что покойника в иудаизме хоронят сидя. Однако это лишь миф, и точное его происхождение неизвестно. Евреев хоронят в положении лежа, как и в большинстве других культур", - подытожила эксперт.

справка Ирина Панчук Доктор философских наук Ирина Панчук занимает должность заведующей кафедрой философии в Ровенском государственном гуманитарном университете. Она активно преподает и имеет степень доктора философских наук. Панчук имеет ряд публикаций в научных периодических изданиях, а также создала монографию.

