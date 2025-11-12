Рассказываем, кого хоронят на боку в исламе, как проходит обряд и что важно знать.

Другие культуры и религии всегда привлекали людей своей необычностью и даже таинственностью. Сегодня рассмотрим похоронные обряды мусульман. По данным из открытым источников, от 1 до 2% населения Украины относятся к этому религиозному меньшинству.

Один из мусульманских духовных лидеров Украины муфтий Мурат Сулейманов поделился с УНИАН, какие обычаи у мусульман на похоронах.

Как должны проходить похороны по исламу

В первую очередь муфтий (так называют богословов-правоведов) развенчал миф. Некоторые люди задаются вопросом, почему хоронили сидя покойников в исламе, хотя это распространенная ошибка.

Видео дня

"К сожалению, многие люди думают, что мусульмане хоронят людей сидя, но это миф. Мы не хороним людей сидя. Традиции хоронить мусульман сидя нет и никогда не было", - подчеркнул Мурат Сулейманов.

По его словам, когда хоронят мусульманина, то выкапывают могилу, а затем с правой стороны делают подкоп, чтобы образовалась небольшая ниша. И затем тело опускают в могилу и кладут на правый бок так, чтобы лицо было направлено на юг - в сторону Каабы. Покойных так кладут, поскольку мусульмане всю свою жизнь молятся, и во время молитв их лицо направлено именно в эту сторону", - объяснил он.

Затем, добавил муфтий, нишу с телом закрывают, например, кирпичами, камнями или ДСП (древесно-стружечными плитами, - Ред.) и засыпают могилу землей.

Что приносят на похороны мусульман и как проходит обряд

Как рассказал Сулейманов, на похороны в исламе не принято что-то приносить, мусульман хоронят без одежды, а только завернутыми в куски белой хлопчатобумажной ткани. Могилу не принято превращать "в хоромы", потому что мусульмане осознают, что пришли в этот мир без ничего и возвращаются к Творцу также ничего не имея и не смогут после смерти что-то забрать с собой.

Мы уточнили у муфтия, приносят ли цветы на мусульманские похороны.

"На похороны не принято приносить цветы или венки. Главное - молитвы и чистота. Чтобы проявить любовь к умершим, следует молиться и делать добрые дела от имени умерших. Место захоронения традиционно обозначают табличкой, на которой написано имя умершего человека и дата его рождения и смерти", - отметил он.

По словам Сулейманова, тела умерших традиционно заворачивают в куски белой хлопчатобумажной ткани. Но если белой ткани нет, то можно завернуть умершего и в ткань другого цвета. Традиционно тела принято заворачивать в белую ткань, потому что этот цвет символизирует чистоту. Перед тем как завернуть тело, его полностью омывают.

Похороны у мусульман татар имеют особенности, отличающие их от традиций других народов, исповедующих ислам. В частности, татары омывают тела умерших дома, тогда как во многих других общинах это делают в мечетях.

Мужчин заворачивают в три куска полотна так, чтобы тело было полностью завернуто и не открывалось. А женщин заворачивают в пять кусков ткани - не только покрывают все тело, но и отдельно оборачивают голову (поскольку при жизни у женщины покрыта голова), а также дополнительно перевязывают грудь (для большей скромности), добавил муфтий. При этом важно понимать, что мужчин могут омывать только мужчины, а женщин - женщины.

Отдельно мы узнали из открытых источников, сколько дней траур после похорон в исламе. Обычно этот период длится около трех дней, но вдове позволено скорбеть гораздо дольше - четыре месяца и десять дней.

справка Сулейманов Мурат Шаибович Муфтий ДУМУ "Умма" Мурат Сулейманов возглавляет Всеукраинскую ассоциацию по изучению Корана. Не раз представлял Украину на международных конкурсах чтецов Корана в Саудовской Аравии и Турции. Считает своей главной миссией донести Коран до каждого. С 2015 года Мурат Сулейманов является имамом в Исламском культурном центре им. Мухаммада Асада (Львов). Последние шесть лет занимал должность заместителя муфтия ДУМУ "Умма" и был его представителем на западе Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: