В 1943 году Янг, которому тогда было всего 18 лет, добровольно поступил на службу в ВМС США.

Ветеран Второй мировой войны Ральф Янг в свои 100 лет поделился ценным советом для долгой и счастливой жизни даже в условиях неимоверных трудностей, передает CNBC Make It.

"Вы можете делать много того, что, как вы думаете, вы не сможете сделать", - заявил он.

В издании рассказали, как в 1943 году Янг, которому тогда было всего 18 лет, добровольно поступил на службу в ВМС США и служил во время Второй мировой войны.

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"Я помню, как моя мама сидела на крыльце, а по ее щекам текли слезы. Она сказала мне: "Все будет хорошо, Ральф". Я знал, что она будет присматривать за мной", - поведал ветеран.

Пока Янг служил стране, его мама умерла.

Янг вырос в Кентукки и был младшим из 11 детей. Семья жила в доме без электричества и водопровода, но имела сад и даже консервировала собственную еду, которую продавала в своем городе Гризи-Ридж. В 10 лет Янг стал отвечать за стирку и готовку для семьи. Он называет это своей первой работой. Ему приходилось готовить еду, поднимать тяжелые партии белья и стирать одежду вручную в близлежащем источнике. Это была обязанность, которую отец поручил ему после того, как подвижность его мамы была нарушена инсультом.

Янг был уволен из ВМС в 1946 году, вернулся в родной город и женился на своей первой жене Шарлотте. У пары родилось трое детей.

В середине 50-х годов внедрение электричества расширялось по всему миру, и компания, в которой Янг работал инженером, нуждалась в человеке, который возглавил бы команду, которая разработает энергосистему в Таиланде. Янг с радостью ухватился за эту возможность.

Янг и его семья несколько лет жили в Азии, включая переезд, когда его назначили на проект в Индонезии. И даже вернувшись в Соединенные Штаты, Янг ездил по работе в такие места, как Саудовская Аравия и Иран. Он официально вышел на пенсию в 70 лет. В 2000 году здоровье Шарлотты начало ухудшаться, через шесть лет она умерла.

Какое-то время спустя Янг снова женился. Он восстановил связь со своей женой Дженис, с которой впервые встретился 40 лет назад.

Когда дело касается долголетия, его философия такова:

"Всегда имейте что-то, чем можно заняться. Вот что мне помогло… Моя вера в Бога и моя готовность покорить все, что я начал".

Напомним, ранее УНИАН писал, что простой 60-секундный тест "предскажет" вашу продолжительность жизни.

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