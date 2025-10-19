Рассказываем, какими словами стоит называть детские мероприятия в садиках и школах.

В Украине детские утренники давно стали особой традицией, которая знакома многим с детства. В садиках и школах проводили и проводят торжественные мероприятия по случаю разных праздников. Самым ярким обычно оказывался новогодний утренник - елка, дети в костюмах, смешные сценки и трогательные стихи.

Такие моменты остаются в памяти детей и их родителей. Для малышей и школьников это опыт публичного выступления, а для взрослых - повод для гордости и трогательного умиления.

Изначально под "утренником" подразумевали просто мероприятие, которое проходит в первой половине дня, но со временем оно закрепилось для обозначения детского праздника.

Видео дня

Поэтому полезно знать, как правильно сказать детский утренник на украинском языке. Дело не только в лексике, но в и культурном контексте.

Как будет утренник на украинском

Языковед Лариса Чемерис рассказала УНИАН, как правильно сказать утренник на украинском языке.

По ее словам, в украинском языке есть широкое разнообразие слов, которыми можно заменить русское слово "утренник". Стандартные слова-соответствия - "свято" или "ранок".

Например, "свято осені", "ранок у садку", "ранок у школі".

Украинский язык развивается, говори Чемерис, и путем словообразования появились синонимы к словам "свято" и "ранок":

святечко;

вранішник;

ранковичок;

ранковик;

ранкуванок;

ранограй.

Каждый может выбрать тот вариант, который больше всего ему нравится. Со временем эти слова-соответствия смогут занять место привычного сейчас "утренника".

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

Вас также могут заинтересовать новости: