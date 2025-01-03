Когда-то нечто подобное планировали и в СССР, но дело тогда до реализации не дошло.

Китай славится своими строительными мегапроектами, практическая польза которых не всегда очевидна. Именно сейчас страна реализует, возможно, крупнейший инфраструктурный проект за всю свою историю, пишет Interesting Engineering.

Речь идет о проекте переброски огромных масс воды с юга на север страны. И мотивация для этого у китайцев весьма серьезная.

Ввиду дисбаланса водных ресурсов, когда юг страдает от наводнений, а север - от засухи, идея масштабного перераспределения воды в Китае была впервые предложена еще Мао Цзэдуном в 1952 году. Однако к его практической реализации Поднебесная подошла только в 2002 году, а завершить его планируют в 2050-м.

Видео дня

Проект передачи воды с юга на север включает три основных этапа-маршрута, каждый из которых направлен на преодоление различных географических и материально-технических проблем для эффективного управления водными ресурсами Китая.

Центральный маршрут включает 1264-километровый канал от водохранилища Даньцзянкоу на реке Хань (центральный Китай), являющийся частью разветвленной системы реки Янцзы, до Пекина. Этот канал, который часто называют Великим акведуком, использует серию дамб для создания гравитационного потока, обеспечивающего непрерывное снабжение воды в китайскую столицу.

Действующий, но все еще незавершенный, Восточный маршрут модернизирует и расширяет древний Большой канал, который уходит своими корнями еще в пятый век до нашей эры. Эта система перенаправляет воду из реки Янцзы в северные города, такие как Тяньцзинь. В отличие от гравитационного центрального маршрута, Восточный маршрут имеет места, где приходится поднимать воду десятками насосных станций, что отражает сложное сочетание древних инженерных и современных технологических усовершенствований.

Западный маршрут является наиболее противоречивым из трех, его строительство еще не начато. План состоит в том, чтобы направить воду из реки И вблизи Тибетского плато в засушливые регионы Внутренней Монголии, Цинхай и Ганьсу. Однако этот маршрут сталкивается со значительными экологическими и политическими проблемами.

Центральный и Восточный маршруты имеют важное значение для экономической безопасности и роста Китая, особенно потому, что они направляют жизненно важные водные ресурсы в ключевые промышленные и политические центры, такие как Пекин. Однако проект не обошелся без противников, особенно в южных провинциях, где беспокойство по поводу уменьшения запасов воды усугубляется изменением климата.

Правительство оправдывает масштабный отвод воды, ссылаясь на стратегическую потребность поддержать высохшие северные регионы, в которые входит Пекин, значительный политический и промышленный центр. После завершения проект будет передавать впечатляющие 45 миллиардов кубических метров воды ежегодно с многоводного юга на жаждущий север.

Проект резко изменил природные экосистемы, особенно вдоль Восточного маршрута, который в значительной степени зависит от озер и речных притоков. Это нарушение серьезно повлияло на водную жизнь, особенно на популяции рыб. Перемещение воды с юга на север также создает непредвиденные опасности, такие как передача болезней, передающихся через воду.

Кроме того сотни тысяч китайцев были вынуждены переселиться на новые места. Многим пришлось сделать это уже во второй раз, поскольку ранее уже были переселены во время строительства дамбы "Три ущелья".

Несмотря на цену в 70 миллиардов долларов и десятилетия работы, долгосрочная жизнеспособность проекта находится под вопросом. Высокие затраты на эксплуатацию в сочетании со значительными экологическими и социальными нарушениями привели к вопросам относительно того, является ли проект практическим решением проблемы дефицита воды в Китае.

Критики утверждают, что проект направлен на симптомы, а не на основные причины водного кризиса в Китае. Чрезмерное и часто неэффективное использование воды на севере, особенно для сельского хозяйства, остается основной проблемой. Переброска дополнительной воды просто закрепит неэффективные экономические практики, задерживая принятие необходимых реформ.

Советская идея "разворота рек"

Китай - не первый, кто задумал повернуть реки, чтобы перебросить значительные массы воды из одной части страны в другую. Проект разворота сибирских рек достаточно серьезно рассматривался в 1960-х годах в СССР.

Проблема заключалась в том, что большие полноводные реки Сибири, такие как Обь, Енисей и Иртыш, текут на север, где нет сельского хозяйства, и в конце концов впадают в Ледовитый океан. Зато сельскохозяйственные регионы Средней Азии все время страдали от дефицита воды. Так советские лидеры и задумали вернуть реки в "правильную" сторону.

В 1970-х годах даже были разработаны детальные планы того, как можно реализовать проект. Он предусматривал перенаправление около 7-10% воды из этих рек, используя систему плотин и каналов.

Однако на пути реализации этих идей стоял ряд проблем, в частности, потенциально огромный вред природным экосистемам и астрономические финансовые затраты. В конце концов во второй половине 1980-х этот утопический проект официально закрыли на фоне экономических проблем в СССР.

Вас также могут заинтересовать новости: