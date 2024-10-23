Ветряная турбина может выдерживать порывы до 79,8 м/с.

В Китае в августе 2024 года компания Mingyang Smart Energy установила гигантскую ветряную турбину мощностью 20 МВт в море, которая является самой большой ветряной турбиной в мире. Ее запуск привел к изменениям микроклимата возле места установки.

Издание The Diary24 отметило, что благодаря 128-метровым лопастям и высоте 242 метра она может производить достаточно электроэнергии в год, чтобы обеспечить 96 000 домов.

Каждая лопасть гигантской турбины улавливает больше энергии ветра, чем когда-либо прежде. Мощность этого чуда инженерной мысли в 20 МВт значительно увеличивает возможности использования энергии ветра для удовлетворения мировых потребностей в электроэнергии и знаменует собой значительный прогресс в технологии возобновляемых источников энергии.

Видео дня

Благодаря уменьшению площади, необходимой для ветряных электростанций, более высокий КПД также позволяет меньшему количеству турбин производить то же количество энергии.

Огромные размеры турбин привели к непредвиденным экологическим последствиям. Исследования показали, что турбины такого размера изменяют непосредственный микроклимат и местные ветровые режимы, что приводит к изменению скорости ветра и распределения температуры вокруг установки.

Турбина специально разработана для мест, подверженных тайфунам, и предназначена для установки по всему миру в районах со средней и высокой скоростью ветра. По данным веб-сайта Mingyang, ветряная турбина может выдерживать порывы до 79,8 м/с.

Ранее УНИАН назвал 10 "энергетических вампиров" в доме, "опустошающих" ваш кошелек зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: