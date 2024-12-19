Алгоритм определил пять самых сильных нот в каждом напитке точнее, чем члены группы экспертов.

Исследователи научили искусственный интеллект (ИИ) различать виски по запаху. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в издании Communications Chemistry.

Отмечается, что ИИ теперь может распознать, был ли напиток изготовлен в США или Шотландии. Эта работа является шагом к автоматизированным системам, которые смогут предсказывать сложный аромат виски по его молекулярному составу. При этом эксперты обычно оценивают древесный, дымный, масляный или карамельный ароматы, что может помочь убедиться, что они не существенно отличаются между партиями одного продукта.

"Преимущество искусственного интеллекта заключается в том, что он очень последователен. Субъективность все еще есть у подготовленных экспертов. Мы не заменяем этим человеческий нос, но мы действительно поддерживаем это благодаря эффективности и последовательности", - сказал доктор Андреас Граскамп, который руководил исследованиями в Институте технологических процессов и упаковки Фраунгофера во Фрайзинге, Германия.

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Авторы подчеркивают, что почувствовать аромат виски - непростое дело. Большинство самых сильных запахов - это сложная смесь химических веществ, которые взаимодействуют в носу и даже маскируют друг друга, создавая особое ароматное впечатление. Эти процессы чрезвычайно затрудняют распознание виски по его химическому составу.

Для своего исследования ученые получили химический состав 16 американских и шотландских виски различных брендов, а также детали их ароматов от экспертной группы из 11 человек. Эта информация была использована для обучения алгоритмов искусственного интеллекта предсказывать пять основных ароматов и происхождение напитков на основе их молекулярных составляющих:

"Один алгоритм был более чем на 90% точным в отличии американских от шотландских алкогольных напитков. ... В среднем он определил пять самых сильных нот в каждом виски точнее и последовательнее, чем любой член экспертной группы".

Ученые заметили, что соединения ментола и цитронеллола помогли идентифицировать американские виски, которые часто имеют карамельную нотку. При этом этилдеканоат и гептановая кислота были важны для идентификации скотча, который часто имеет дымный или лекарственный аромат.

"Исследователи видят в этом эксперименте потенциал не только для идентификации виски, но и в других сферах: от выявления поддельных продуктов из-за различий в их запахах до поиска лучших способов смешивания старого переработанного пластика, который может иметь неприятный запах, в новые продукты без ощутимого запаха.

"Вкусовые нотки бренда виски можно быстро проверить от партии к партии или от смеси к смеси на основе только химической характеристики, чтобы попытаться обеспечить последовательный домашний стиль. Другое дело в виски заключается в том, что на восприятие вкуса в значительной степени влияет среда, в которой он потребляется, и другие внешние факторы, поэтому, возможно, нужно поработать над другими факторами, которые влияют на восприятие и прогнозирование вкуса такого эмоционального продукта", - отметил доктор Уильям Певелер, старший преподаватель химии в Университете Глазго, добавив, что этот подход может обеспечить большую "стабильность", чем панель вкусов человека.

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