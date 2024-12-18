В Proxi можно будет "воскресить" любую историческую личность, либо же члена семьи.

Создатель серий The Sims и SimCity Уилл Райт сейчас готовит первый в своём роде ИИ-симулятор жизни Proxi.

Игра была анонсирована ещё в 2018 году, но первый геймплей появился только месяц назад. Proxi - это симулятор жизни, в котором игроки тренируют искусственный интеллект своими рассказами и личными воспоминаниями. На основе поведанных историй ИИ будет ставить разные сценки, которые потом можно будет редактировать и изменять на своеобразном архипелаге воспоминаний. В дальнейшем игроки смогут делиться своими островками и просматривать воспоминания друг друга.

Уилл Райт пришёл на Twitch-канал BreakthroughT1D, организации, которая финансирует исследования диабета 1-го типа. Там геймдизайнер рассказал, что оценив нарциссизм игроков понял, что чем больше игра о них - тем больше она им понравится:

"Я замечал, что всё больше и больше приближаюсь к игроку. Есть такая фраза, которой я всегда руководствуюсь: ни один геймдизайнер ещё не ошибся, переоценив нарциссизм своих игроков. Логично предположить, что чем больше игра будет про вас, тем сильнее она вам понравится"

Кроме личных воспоминаний в Proxi можно будет загрузить к примеру историческую личность. Райт рассказал, что аватар условной Клеопатры будет дополняться в зависимости от указаний разных игроков. Геймдизайнер сравнил это со страницей на Википедии, каждая новая "правка" будет менять и углублять образ: "Возможно, 100 человек будут создавать записи в Википедии о Клеопатре... и иметь Клеопатру в качестве персонажа в игре."

Правда немного непонятно, а в чём заключается игра в Proxi? Как уже ранее было сказано, можно будет делиться своими сценками с другими людьми, а также создавать свои мини-игры. Кроме того, воспоминания можно будет перенести в стилистику другой игры, в трейлере показан переход сценки в кубический стиль Minecraft, но как это всё будет работать вместе и в чём же заключается кор-механика игры - пока загадка.

Сам Уилл Райт описал один из вариантов времяпрепровождения в Proxi так: "Я могу устроить потрясающий званый ужин с участием Клеопатры, Наполеона и да Винчи, а могу устроить поединок в клетке между Клеопатрой и моей бабушкой."

Ранее мы рассказывали, что в Minecraft создали мир, населённый сотнями ИИ. Они распространяют религию и вводят налоги в общине.

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