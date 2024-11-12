С помощью дронов, камер и лазеров было сделано более 400 000 детальных изображений.

Искусственный интеллект (ИИ) впервые смог обнаружить структурные уязвимости, невидимые невооруженным глазом в базилике Святого Петра в Ватикане. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что технология ИИ была использована для создания цифрового двойника знаменитой католической церкви, который состоит из сверхточной 3D-компьютерной модели, которая имитирует объект в физическом мире.

В течение трех недель с помощью дронов, камер и лазеров было сделано более 400 000 детальных изображений, чтобы создать точную цифровую копию экстерьера и интерьера знаменитой базилики, включая все ее мозаики, фрески и скульптуры:

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"ИИ-анализ данных смог выявить трещины и повреждения, невидимые для человеческого глаза, предоставив важную информацию для реставрационных работ".

ИИ также смог обнаружить ранее скрытые или потерянные мозаичные плитки и раскрыть декоративный потолок.

"Поскольку такие технологии, как искусственный интеллект, двигают нас в будущее, они также могут сыграть важную роль в сохранении нашего прошлого", - отметили исследователи.

Доктор Ноха Салиб, доцент креативных технологий Университета Миддлсекса, отметил, что искусственный интеллект может идентифицировать повреждения структур и материалов, которые не видны невооруженным глазом:

"Он также может предсказать конкретные области будущего ухудшения, сделав расчеты и обнаружив закономерности в доступных данных".

В свою очередь отец Франческо Окетта, координатор проекта в Ватикане, сказал, что для базилики Святого Петра союз между человеческим интеллектом и искусственным интеллектом является "мостом в будущее, историческим поворотным моментом, который не имеет границ".

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