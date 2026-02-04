Почему люди остаются в несчастливых отношениях и 'ждут любовь': 4 причины

Психолог объяснил, какие психологические механизмы заставляют влюбляться в потенциал, а не в реальное поведение партнера.

Некоторые люди остаются в отношениях не потому, что они стабильно хорошие, а потому, что они кажутся почти хорошими. При этом часто не осознается главное - влюбляясь в то, кем человек может стать, мы нередко привязываемся к фантазии о будущем, а не к реальности настоящего. В своей статье для Forbes американский психолог Марк Треверс назвал 4 причины, по которым человек постоянно "ждет любовь", оставаясь при этом в несчастливых отношениях.

По его словам, исследования показывают: притяжение к потенциалу, а не к реальному поведению, часто формируется за счёт предсказуемых когнитивных и эмоциональных механизмов, которые сильно влияют на романтические решения.

И вот какие причины он перечислил:

Мозг переоценивает нереализованный потенциал (особенно в любви). Системы мотивации человека особенно чувствительны к ожиданию. Более того, дофамин зачастую выделяется сильнее в предвкушении награды, чем в момент её получения. Это означает, что воображаемое будущее может эмоционально воздействовать сильнее, чем реальный опыт.

Детские установки превращают нестабильность в любовь. Теория привязанности помогает понять, почему некоторые люди особенно уязвимы к такому сценарию. Люди с тревожным типом привязанности чаще фокусируются на признаках возможной близости, а не на стабильной отзывчивости партнёра. Когда забота в отношениях непоследовательна, система привязанности тревожного человека остаётся постоянно активной, а надежда становится способом саморегуляции. Вера в то, что "всё станет лучше", делает отношения терпимыми в настоящем, даже если потребности не удовлетворяются.

Когнитивные искажения превращают потенциал в "доказательство" любви. Существует несколько хорошо изученных когнитивных искажений, которые заставляют человека держаться за образ того, кем партнёр мог бы быть, вместо того, каким он является каждый день. В совокупности эти искажения делают потенциал не гипотезой, а якобы доказательством.

Эмоциональный труд подменяет собой любовь. Ещё одна ключевая особенность этого паттерна - принятие на себя чрезмерной ответственности за успех отношений. Ученые доказали, что люди, которые берут на себя основную нагрузку по регулированию эмоций, решению проблем и "развитию" партнёра, часто чувствуют большую привязанность, чем сам партнёр. Возникает парадокс: чем больше усилий человек прикладывает, чтобы удержать отношения, тем более значимыми они ему кажутся. Его собственная работа становится "доказательством" глубины чувств.

Треверс подчеркнул, что с точки зрения психологии именно поведение является самым надёжным индикатором способности к отношениям. Исследования в области отношений стабильно показывают: устойчивые модели отзывчивости, надёжности и эмоциональной доступности гораздо точнее предсказывают удовлетворённость отношениями, чем намерения или слова.

