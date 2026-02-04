Психолог объяснила, как отличить заботливого мужчину от нарцисса.

Ваш новый партнер очарователен, внимателен и кажется именно тем человеком, о котором вы мечтали. Но все ли так идеально? Психолог Юлия Гриценко рассказала УНИАН, что может скрываться за чрезмерным вниманием и как отличить искреннюю заботу от нарциссической игры.

Ранее мы рассказывали, что нельзя говорить мужчине в начале отношений.

Как ведет себя мужчина-нарцисс: признаки

По словам Гриценко, мужчина может проявлять заботу, но есть способ, как отличить нарцисса от нормального человека - здоровая забота связана с эмпатией, уважением и поддержкой. Зато "нарциссическая" помощь оказывается ради восхищения или получения выгоды.

Видео дня

"После настоящей, искренней заботы вы чувствуете тепло, понимание и поддержку. Зато после проявлений нарциссической "заботы" у вас может возникать чувство вины, ведь чаще всего она предполагает, что вы что-то остались должны", - говорит психолог.

Кроме того, специалист уверена, что в начале знакомства нарцисс легко "считывает" ваши желания и потребности. В ответ у вас возникает ощущение собственной уникальности и особой связи с этим человеком, однако это не настоящая близость.

"Так нарцисс завоевывает ваше доверие, чтобы вы потеряли бдительность и критичность к ситуации", - подытожила эксперт.

Как ведет себя мужчина-нарцисс в отношениях – на что обратить внимание

Гриценко говорит, что нарциссические партнеры часто кажутся идеальными: они очаровательны, внимательно слушают, говорят то, что вы хотите услышать. Однако их можно распознать по языку тела и поведению. Психолог советует обращать внимание на такие сигналы:

Пристальный, как будто сканирующий взгляд, всегда подчеркнуто уверенная поза тела;

Телесное нарушение границ: он может подходить слишком близко, прикасаться без разрешения.

Из-за такого поведения кажется идеальным партнером именно мужчина-нарцисс - что это означает, Гриценко также объяснила. По ее мнению, такое впечатление складывается, потому что вы видите не реального человека, а его идеализированную версию. За этим стоит механизм "идеализации-обесценивания". "В начале он создает ощущение безопасности и защищенности рядом с "идеальным" партнером – в данном случае тем, кто таким кажется. Вам это нравится, ведь подсознательно напоминает ощущение детской безопасности, когда малыш обожал родителей и считал их самыми могущественными людьми в мире. Со временем ребенок взрослеет и осознает, что родители - обычные люди со своими недостатками", - отмечает эксперт.

Аналогичный процесс, по словам Гриценко, происходит и в отношениях - когда реальные недостатки и накопленные обиды приводят к обесцениванию.

Для того, чтобы знать, с кем можно спутать нарцисса, и не воспринимать его как очень заботливого человека, нужно понимать, что такие манипуляторы часто перекладывают ответственность за свои эмоции на вас, нарушают границы под видом заботы или любви, а также позволяют себе обесценивающие шутки или комментарии, после которых вы сомневаетесь в себе. Если вы видите хотя бы один из вышеперечисленных признаков, это должно насторожить – возможно, перед вами действительно классический нарцисс, с которым не стоит строить отношения.

Вас также могут заинтересовать новости: