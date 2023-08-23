Популярные варианты не украинские, отметил эксперт.

Языковед и самый известный учитель Украины Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как правильно называть товары, которые уже кто-то использовал.

Так, большинство называют их товарами "б/у" или "секонд-хенд". Как отметил Авраменко, эти варианты не украинские.

"Как же по-украински сказать о товаре, который уже использовали. Бывший в использовании? Не дай боже. Соответствие б/у и "секонд-хенд" - "уживаний товар", - отметил эксперт.

На вопрос, а как же все-таки написать аббревиатуру б/у, Авраменко ответил:

"А никак. Нет в нашем языке такой аббревиатуры. Уживаний товар, уживані речі. Вот и все".

Напомним, ранее Авраменко рассказал, что в украинском языке действительно есть проблемный момент - употребление активных причастий. Именно поэтому так много людей не знают, как правильно перевести на украинский фразу "бегущая строка".

Также, в рамках очередного экспресс-урока учитель раскрыл правильный перевод фразы "утро вечера мудренее".

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