Достаточно переместить одну спичку в другое место - и равенство станет правильное.

Эта головоломка из спичек может показаться несколько сложной, но если вы хорошо сосредоточитесь и возьмете на вооружение свое аналитическое мышление, то обязательно найдете правильный ответ.

Суть задачки в том, чтобы исправить неправильное равенство. А для этого надо одну спичку переложить в другое место. После того, как задача будет решена, вы убедитесь, что на самом деле она совсем не сложная.

Итак, перед вами - неправильное равенство: 11 - 0 = 9. Оно составлено из 19 спичек. Если одну из них переместить - равенство станет правильным. Задание можно усложнить, ограничив его выполнение определенным временем, например 15 секундами.

Сосредоточьтесь, настройте таймер и начинайте думать, куда и какую спичку следует переместить.

Если вам удалось решить задачу за отведенное время - вы молодец. Если нет, можете еще поискать решение. Если же окончательно убедитесь, что головоломка не под силу, - посмотрите внизу решение.

Как видим, чтобы равенство стало правильным, нужно переместить спичку с цифры 9 к цифре 0. В результате 9 превратится в 3, ноль - в 8. Получим правильный математический пример: 11 - 8 = 3.

