Какие две спички нужно переместить, чтобы исправить ошибку: быстрый тест на интеллект

Сможете ли вы справиться с этой задачей?

Логические задачки пользуются огромной популярностью в Сети. Пользователи постоянно решают различные головоломки или оптические иллюзии.

Одними из таких задачек являются головоломки со спичками. Решать их непросто, ведь эти вызовы требуют умения мыслить нестандартно. УНИАН подготовил для вас именно такое задание.

Оно проверит не только ваши математические способности, но и креативность, логическое мышление и пространственное воображение. Также вы сможете протестировать свои навыки тайм-менеджмента, ведь время на ответ будет ограничено.

Вы в игре?

Итак, ниже вы увидите изображение, на котором спичками выложено равенство 3+3=4. С математической точки зрения оно неверно, поскольку ответ должен равняться шести.

Вам нужно исправить эту ошибку, переставив всего две спички. Справиться необходимо за 9 секунд.

Менять можно как цифры, так и арифметические знаки. Готовы показать, на что способны? Тогда включайте таймер и скорее приступайте к задачке.

Тик-так, 9 секунд истекли. Смогли ли вы подобрать такое расположение спичек, чтобы математическое выражение стало правильным? Если вы справились, у вас очень хорошо развита креативность. К тому же, вы умеете смотреть на различные проблемы под нестандартным углом.

Ключ заключается в том, чтобы воспринимать равенство не как набор цифр и арифметических знаков, а как конструктор.

Ответ на головоломку:

