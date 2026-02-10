Нужно исправить ошибку, переместив только одну спичку: тест для проверки IQ

Сможете ли вы справиться с новым вызовом от УНИАН?

Головоломки со спичками решать довольно непросто. Несмотря на это, они пользуются огромной популярностью среди пользователей соцсетей.

Такие задачки являются отличным тренажером для мозга, ведь мало просто уметь считать – нужно мыслить нестандартно. УНИАН подготовил новый интересный вызов, и чтобы с ним справиться, придется задействовать логику и креативность.

Итак, ниже вы увидите коллаж, где с помощью спичек выложено равенство 6+1=12. Очевидно, что здесь есть ошибка, ведь сумма этих чисел равна 7.

Вам нужно переставить одну из 19 спичек так, чтобы равенство стало математически правильным. Это задание сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Но если вы сосредоточитесь, у вас точно получится найти ответ.

Готовы проверить свои способности? Поехали!

Ну что, как ваши дела? Удалось ли вам подобрать такой способ расположения спичек, чтобы получить правильное равенство?

Если вы справились, вам можно только поаплодировать. Сделать это было нелегко, но и не невозможно.

Давайте разбираться вместе. Попробуем отталкиваться от суммы – 12. Какие два числа нужно сложить, чтобы ее получить? Это может быть 6 и 6, 8 и 4, 3 и 9 – комбинаций довольно много.

Но переместить можно только одну спичку, и об этом не стоит забывать. Поэтому логично, что 6 можно превратить в 5. Одну лишнюю спичку подставляем к 1 и получаем 7.

Вот и ответ: 5+7=12.

