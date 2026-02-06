Какую спичку нужно переставить, чтобы равенство стало правильным: головоломка для гениев

Эта задачка будет сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Головоломки с спичками порой бывают очень сложными. Но, несмотря на это, они являются одними из самых популярных умственных задачек в интернете.

Если вы будете регулярно решать подобные задачи, вы заметите, как улучшится ваше логическое и критическое мышление, научитесь мыслить нестандартно. К тому же, это еще и отличный способ отдохнуть от ежедневной суеты. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Итак, мы создали изображение, где спичками выложено равенство 47+6=95. Очевидно, что здесь что-то не так, ведь ответ должен быть 53.

Ваша задача состоит в том, чтобы исправить это равенство. Для этого вам нужно переставить только одну спичку.

Это задание решить будет сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Поэтому не спешите с ответом.

Готовы показать, на что способны? Тогда начинаем!

Ну что? Вам удалось найти ответ на эту сложную головоломку? Если вы справились, вы действительно очень умный человек, который умеет мыслить нестандартно.

Так как же решить эту задачу? Давайте разберемся вместе.

Для того, чтобы получить правильное равенство, нужно убрать одну спичку из цифры 9, чтобы получить 5. Затем лишнюю спичку нужно подставить к 6, превратив ее в 8.

В итоге вы получите уравнение 47+8=55.

