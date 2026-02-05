Нужно переместить всего 2 спички, чтобы показать время - половина пятого: сложный IQ-тест

Это задание проверит ваше умение мыслить нестандартно. Справиться будет очень непросто.

Головоломки со спичками, которые многие помнят еще с детства, снова на пике популярности. И неудивительно, ведь это быстрый и интересный способ отвлечься от ежедневной суеты, а также – проверить свои способности.

Подобные задачки – это короткая, но порой такая необходимая перезагрузка для ума. Это также отличный тренажер для мозга, ведь головоломки учат нас смотреть на вещи под другим углом. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Это задание проверит ваше логическое мышление. Ниже вы увидите коллаж, где спичками выложены три одинаковых квадрата. Всего использовано 12 спичек.

Вам нужно переставить две из них таким образом, чтобы образовать конкретное время – полпятого. Сделать это будет очень непросто.

Готовы проверить себя? Тогда начинаем.

Как ваши успехи? Удалось ли вам найти такое расположение спичек, чтобы получить ответ? Если вы справились, можете собой гордиться. Это задание действительно было непростым.

Не расстраивайтесь, если решение не пришло в голову сразу. Попробуйте посмотреть на фигуры не как на обычные квадраты, а как на конструктор. Подумайте, какие спички вы могли бы положить в другое место, чтобы получить время.

Кстати, именно здесь и кроется подвох. Ведь время можно выложить как на циферблате, так и цифрами. Однако когда можно переместить только две спички, очевидно, что возможен только последний вариант.

Так как же нужно поставить спички? Заберите верхнюю спичку в первом квадрате и переставьте ее под правую спичку – вы получите цифру 4.

Далее мы переходим ко второму квадрату. В нем нужно переставить левую спичку так, чтобы образовать цифру 3.

В итоге вы получите цифры 4, 3 и 0 – вот и ответ.

