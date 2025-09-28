Давайте проверим, насколько острое у вас зрение.

Различные головоломки и оптические иллюзии не оставляют равнодушными никого. Отдельное место среди этих умственных задачек занимают задания на поиск слов.

УНИАН создал для вас новый интересный вызов. Это задание проверит ваши навыки тайм-менеджмента, внимательность, наблюдательность и концентрацию. А регулярное решение таких головоломок поможет улучшить память и потренировать ваши способности.

Обычно головоломка на поиск слова состоит из десятков различных букв, расположенных в свободном порядке на картинке. Среди них спрятано одно или несколько слов, которые нужно найти за конкретный промежуток времени.

Искать слово можно, соединяя буквы в строку по диагонали, вертикали или горизонтали, если не указано иное. Ну что? Заинтересованы?

Если вам хочется проверить себя, предлагаем вам сделать это прямо сейчас. Ниже вы увидите коллаж, на котором мы спрятали слово "бульдог". Отыскать его необходимо всего за 10 секунд.

В этой конкретной головоломке слово надо искать по вертикали или по горизонтали. Готовы?

Время пошло! Для удобства советуем установить таймер. Помните, что времени мало.

Что ж, 10 секунд, отведенные на поиск слова "бульдог" истекли. Удалось ли вам его заметить?

Если вы справились, вы действительно очень внимательный к мелочам человек. Видимо, это не первая головоломка, которую вы решили так быстро.

Ответ на задание:

