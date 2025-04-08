Мы назвали растения, которые оживят край участка и добавят уюта.

Пустая ограда на границе двора выглядит хмуро, особенно если остальной участок засажен растениями. Для любителей зелени есть немало вариантов того, что посадить вдоль забора. С такой клумбой участок выглядит гораздо живее.

Украсят ограду деревья, кустарники, цветы и вьющаяся зелень. Разные виды можно миксовать, создавая уникальную композицию. Поскольку земля возле забора обычно находится в тени и не удобряется, для посадки выбирают неприхотливые растения.

Что посадить вдоль забора на участке из цветов

Если участок под оградой освещается солнцем, то можно посадить розы, георгины, лаванду, гортензию, бархатцы. Также есть популярный вариант, что посадить вдоль забора в тени из цветов. Это очиток - красивое неприхотливое растение с крупными белыми или розовыми цветками. Цветок занимает много места, благодаря чему пространство возле забора визуально не кажется пустым.

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Ранее мы подробно рассказывали, какие цветы посадить в тени. Из этого списка можно выбрать растение для украшения ограды.

Вьющиеся растения вдоль забора

Некоторые дачники сажают под оградой растения, которые вьются вверх и создают красивую "зеленую изгородь". Вот что посадить вдоль забора быстрорастущее и вьющееся:

плющ - растет в любых условиях и не требует ухода, но может "выжить" другие растения;

- растет в любых условиях и не требует ухода, но может "выжить" другие растения; хмель - симпатичный и устойчивый, растет сам по себе;

- симпатичный и устойчивый, растет сам по себе; виноград - не только красивый, но и вкусный;

- не только красивый, но и вкусный; клематис - не любит тень, поэтому высаживать надо на солнечную сторону;

- не любит тень, поэтому высаживать надо на солнечную сторону; ипомея - ядовита, поэтому работать нужно в перчатках;

- ядовита, поэтому работать нужно в перчатках; барвинок - долго цветет, не боится морозов.

Самым красивым вьющимся растением для забора считается плетистая роза. Она подходит только для опытных цветоводов и требует тщательного ухода. Зато ваш участок будет выглядеть по-королевски.

Какие кусты посадить вдоль забора

Возле ограды садоводы чаще всего высаживают хвойные или вечнозеленые саженцы. Они симпатично выглядят, занимают много места и при этом не требуют сложного ухода. Выращивать можно как во дворе, так и на улице.

Чаще всего под забором сажают туи, можжевельники, пихту, кизил, барбарис, шиповник, самшит, дерен. Другая красивая и при этом полезная идея украшения ограды - ягодные кустарники (малина, ежевика, смородина, крыжовник).

Популярный вариант, что посадить вдоль забора со стороны улицы - это сирень. Дерево красиво цветет, дает хорошую тень и надежно скрывает двор от чужих глаз. Еще одно популярное цветущее дерево для ограды - жасмин. В период цветения сможете собрать полезные цветы, а в остальное время года он украсит участок сочной зеленью.

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