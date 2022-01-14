Местную жительницу возмутили слишком откровенные снимки обнаженного женского тела и якобы реклама БДСМ-услуг.

Львовский муниципальный центр во Львове обвинили в распространении материалов порнографического содержания из-за хранения журналов с эротическими снимками художников "Грешница".

Гневный отзыв о деятельности центра оставила у Facebook горожанка Елена Кавкун.

"В принципе абсолютно что угодно, если захотеть, можно упаковать под художественный проектный соус. Даже если это пропаганда разврата и порнографического восприятия сексуальности, объективация тела поданы как благонамеренное искусство с чуточку добавленной шаржовостью", - написала она.

Женщину возмутили слишком откровенные снимки обнаженного женского тела и реклама БДСМ-услуг, "Грешницу" распространяла городская галерея. Пользовательница сослалась на закон о защите общественной морали и на статью Уголовного кодекса о распространении порнографии.

Читайте такжеСудьи пели русский "блатняк" о "куполах за колючей проволкой" и попали на видеоВ комментариях мнения относительно "Грешницы" разделились. Кое-кто из пользователей называл альбом "гадостью", но признавался, что "граница порно не перейдена".

Что говорят в галерее

Администрация заведения отреагировала на жалобу львовянки и пригласила ее принять участие в дискуссии о "телесности в искусстве" с сексологом, психиатром и кураторами выставок. В то же время в галерее отметили, что журнал порнографическим не является.

"Поводом для встречи стало обвинение в распространении материалов порнографического характера. Речь идет о журнале "Грешница", экземпляр которого есть в нашей библиотеке. Журнал не является порнографическим и прошел юридическую экспертизу. Центр не имеет отношения ни к изданию журнала, ни к его дистрибуции. Никто из команды также не является автором журнала", - ответили в центре.

Как сообщила руководитель Центра Ляна Мицко в комментарии ZAXID.NET, журнал был подарком центру и доступен посетителям уже полгода. Журнал промаркирован отметкой 18+ и продается в герметичной упаковке.

"Грешницу" начали выпускать в 2021 году. По словам куратора издания, украинского фотографа Julie Poly, главные герои и контрибьюторы — украинские художники и художницы, которые поднимают вопросы сексуальности, самопознания, гендера и интимности.

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