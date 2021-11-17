Пара не выключила камеру, поэтому очевидцами стали другие студенты и преподаватель.

Во Львове студенты во время онлайн-лекции занялись сексом, не выключив перед этим камеру. За процессом наблюдали одногруппники и преподаватель.

Видео появилось в Telegram-канале zahidwtf_official.

Читайте такжеЭксперт объяснила, почему людей потянуло на секс на улицеОчевидцы сообщили, что инцидент произошел во время онлайн-лекции в ЛНУ им. Ивана Франко. На ролике видно, как во время пары двое студентов занимаются сексом, не выключив камеру.

В то же время преподаватель не обратил на это внимания. Он продолжал вести лекцию, напомнив о том, что студенты написали модуль, и поинтересовавшись, не возникло ли у них вопросов.

Как сообщал УНИАН, в Луцке сразу в нескольких школах во время онлайн-обучения транслировали видео для взрослых. Ролики порнографического содержания показывали ученикам 5 класса нескольких школ. После этого к онлайн-уроку начали присоединяться посторонние люди. Они ругались и громко смеялись.

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Автор: Марта Гичко