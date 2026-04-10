Звезда 'Крепостной' сделал редкое заявление о личном: жена '15 раз' паковала чемоданы

Актер признался, что отказывался от ролей, чтобы его возлюбленная не чувствовала себя одинокой.

Извесный актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Бывшие" Алексей Яровенко откровенно рассказал о кризисах в браке. По его словам, жена несколько раз собирала чемоданы и угрожала разводом. Своей истрорией он поделился в интервью Алине Доротюк.

Алексей Яровенко родился в Беларуси, а свою жену – украинскую актрису Ольгу Карпову – встретил на творческом студенческом фестивале в Румынии. Они поженились в 2014 году, и Ольга переехала в Минск. Яровенко там играл в театре, снимался в кино и пел в собственной группе. Но в 2016 году женщина поняла, что не может жить не в Украине, и пара переехала в Киев.

"В Минске Оля поставила мне ультиматум: либо мы переезжаем, либо расстаемся. Мы доходили почти до того, чтобы пойти в ЗАГС и подать заявление на развод. А за три года до этого она уже 15 раз уходила от меня, собирала свои чемоданы", – рассказал Алексей Яровенко.

В 2019 году на экраны вышел сериал "Крепостная", и актер проснулся знаменитым. После этого его приглашали на съемки в Польшу и предлагали там работу, но Алексей Яровенко решил не оставлять любимую надолго одну и отказался от многих предложений.

"Мне казалось, что Оля чувствовала себя одинокой здесь, в Киеве, несмотря на то, что у нее здесь много знакомых. Но, возможно, она и ревновала меня в каком-то плане. Мы как итальянская семья: громкие, эмоциональные, но крепкие", - сказал актер.

Сейчас супруги верят, что смогут пережить любые кризисы вместе, ведь они придерживаются правила, что обо всем нужно разговаривать. Пара воспитывает двоих детей.

Вас также могут заинтересовать новости: