'На драйве', 'Гуру' и 'Исход': главные премьеры недели в кинотеатрах и онлайн

УНИАН рассказывает о самых интересных киноновинках, на которые стоит обратить внимание на этой неделе.

Главными премьерами в кинотеатрах Украины на этой неделе станут украинский приключенческий экшн о взрослении и автогонках "На драйве", а также французский психологический триллер "Гуру" и итальянская музыкальная историческая драма "Новая фаворитка".

Тем временем, онлайн на Apple TV выйдет черная комедия "Исход" с Киану Ривзом, Кэмерон Диас и Джонной Хиллом, а Netflix представит триллер о выживании "Дрожь".

На драйве

На драйві (Украина, 2026,приключения/экшн)

События фильма, который громко позиционирует себя как "первый украинский приключенческий экшн об автогонках", происходят в городе Харькове через три года после начала полномасштабной войны России в Украине. В центре сюжета – разношерстная группа выпускников, чью школу разбомбила российская ракета, а большинство сверстников уехали за границу. Тем не менее, они продолжают жить и взрослеть в городе, находящемся под постоянными обстрелами.

Однажды, бродя по городу в поисках приключений, они натыкаются на заброшенный торговый центр, на подземной парковке которого до сих пор остаются несколько элитных автомобилей. Не долго думая, в этом защищенном от дронов и ракет месте они устраивают импровизированные автогонки. Постепенно это увлечение выходит на новый уровень – появляются новые друзья и сомнительные бизнес-партнеры, а вместе с ними и серьезные вызовы, которые подвергают испытаниям их дружбу, отношения и планы на будущее.

Большинство главных ролей в фильме сыграли молодые украинские актеры, для которых это первый крупный проект – Иоланта Богдюн, Богдан Морошан, Мария Саминина, София Баюн, Татьяна Остапенко и Богдан Чуловский. Только исполнители главных ролей, Иван Довженко и Эдуард Поляков, имеют в своем активе еще один громкий проект – романтическое фэнтези "Мавка. Настоящий миф", который вышел в прокат в марте этого же года.

В фильме было и несколько звездных камео – например, MONATIK, который также исполнил заглавную песню к нему.

Снял картину украинский режиссер и сценарист Артем Литвиненко, который до этого много работал на телевидении, в том числе над сериалами "Нюхач" и "Первые дни".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Гуру

Gourou (Франция, Бельгия, 2025, психологический триллер)

В центре сюжета фильма – популярный коуч по личностному развитию Матье Вассер. Он достигает вершины популярности благодаря своему харизматическому влиянию, при этом искусно скрывая свою разрушительную манипулятивную личность. И это неизбежно приводит к трагическому концу.

Главную роль в фильме сыграл популярный французский актер Пьер Нине, наиболее известный украинскому зрителю по фильмам "Граф Монте-Кристо" и "Франц".

Режиссером и сценаристом выступил француз Ян Гозлан, однако сама идея создать фильм о темной стороне культуры психологической самопомощи пришла в голову именно актеру Пьеру Нине, с которым Гозлан ранее работал над фильмами "Идеальный муж" (2015) и "Черный ящик" (2021).

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Новая фаворитка

Primavera (Италия, 2025, драма/музыка/биография)

События фильма происходят в Венеции XVIII века. Воспитатели приюта "Милосердие" устроили прибыльный бизнес: они организовывают музыкальные концерты для знати. Девушки-музыканты же во время выступлений закрывают лица масками и отгорожены от публики решеткой, ведь потом их еще нужно удачно выдать замуж. Когда доходы бизнеса начинают падать, владельцы принимают решение нанять нового преподавателя. Вскоре в монастырь прибывает талантливый, но никому не известный на тот момент гений с плохой репутацией – отшельник Вивальди, одержимый музыкой, и сразу разрушает старые порядки. Его новой фавориткой становится молодая Чечилия, для которой музыка – самая большая страсть в жизни. Единственное, чего она хочет, – это остаться в стенах приюта и посвятить себя музыке. Но воспитатели уже подготовили для нее выгодную партию среди влиятельных лиц...

Снял фильм известный итальянский театральный режиссер Дамиано Микелетто, который до этого в основном работал над операми, в том числе в Лондоне и Берлине. "Новая фаворитка" стала его режиссерским дебютом в игровом кино.

Мировая премьера фильма состоялась осенью 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто, а после этого он успел получить несколько престижных наград на других международных фестивалях.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов.

Исход

Outcome (США, 2026, черная комедия)

Главный герой фильма – звездный актер Риф Хоук, который не употребляет алкоголь уже пять лет. Он сделал перерыв в актерской карьере, чтобы построить новый дом, и гордится своим жизненным прогрессом. Однако все переворачивается с ног на голову, когда ему звонит адвокат по кризисным ситуациям и рассказывает, что кто-то шантажирует его видео сомнительного содержания. Тогда Риф решает загладить свою вину перед теми, кого он обидел в прошлом, чтобы выяснить, кто шантажист. Но список оказывается слишком длинным.

Главные роли в фильме сыграли Киану Ривз ("Дракула", "Адвокат дьявола", "Константин: Властелин тьмы", франшизы "Матрица", "Джон Уик"), Кэмерон Диаз ("Маска", "Свадьба моего лучшего друга", "Ванильное небо", франшизы "Ангелы Чарли", "Шрек"), Мэттью Бомер (франшиза "Супер Майк", сериалы "Белый воротничок", "Американская история ужасов", "Роковой патруль"), Дрю Бэрримор ("Бэтмен навсегда", "Крик", "Певец на свадьбе", франшиза "Ангелы Чарли") и другие.

Более того, там даже есть камео культового Мартина Скорсезе – режиссера фильмов "Таксист", "Последнее искушение Христа", "Бешеный бык", "Славные парни", "Мыс страха", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Волк с Уолл-стрит", "Остров проклятых" и "Убийцы цветочной луны".

Режиссером новинки выступил актер Джона Хилл ("Суперперцы", "Человек, который изменил все", "Конец света по-голливудски", "Волк с Уолл-стрит", "Не смотри вверх", франшиза "Мачо и Ботан") – для него это вторая режиссерская работа после комедии о взрослении "Середина 90-х" 2018 года. В "Исходе" он также сыграл одну из главных ролей – адвоката героя Ривза.

Фильм станет доступен с 10 апреля 2026 года на Apple TV.

Дрожь

Thrash (США, 2026, триллер о выживании)

По сюжету фильма, катастрофический ураган опустошает прибрежный город. Теперь жителям затопленных улиц предстоит пережить подъем уровня моря, кишащего кровожадными акулами.

Главные роли в фильме исполнили Фиби Дайневор (сериал "Бриджертоны"), Уитни Пик (сериалы "Леденящие душу приключения Сабрины", "Сплетница") и Джимон Хонсу ("Гладиатор", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Кровавый алмаз", франшиза "Тихое место").

Снял картину норвежский режиссер Томми Виркола ("Операция "Мертвый снег", "Охотники за ведьмами", "Семь сестер", "Жестокая ночь").

Фильм станет доступен с 10 апреля 2026 года на Netflix.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы апреля 2026 года.