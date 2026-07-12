Женщина нашла сумку с 7 тысячами долларов, но город забрал себе деньги: что решил суд

Документы в сумке отсутствовали, поэтому установить личность владельца было невозможно.

В Венеции летом 2022 года сотрудница водного трамвая (вапоретто) нашла оставленную сумку. В ней находились конфеты, несколько личных вещей и 7000 долларов стодолларовыми купюрами.

Документы в сумке отсутствовали, поэтому установить личность владельца было невозможно. Сотрудница принесла сумку в бюро находок, но за ней так никто и не пришел.

Согласно правилам, по истечении года найденные вещи возвращают нашедшему их человеку, поэтому женщина подала заявление на их получение. Однако город отказался их вернуть.

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Городской совет, курирующий транспорт, постановил, что положение Гражданского кодекса в данном случае неприменимо, аргументируя это тем, что женщина нашла сумку не как обычный гражданин, а в рабочее время. По мнению городской администрации, она, следовательно, исполняла свои служебные обязанности. Юридический отдел городского совета отклонил просьбу о возврате найденных денег.

В 2024 году женщина подала апелляцию мировому судье, суду первой инстанции. Судья постановил выплатить сумму, эквивалентную 7000 долларов, в евро плюс начисленные проценты.

После очередного отказа городских властей вернуть деньги судья вынес еще одно постановление, в конечном итоге обязав городской совет вернуть задолженность.

Ранее сообщалось, что Венеция в апреле возобновила взимание платы за въезд. В частности, в 2026 году туристы, приезжающие в этот город на один день без ночевки, должны будут платить дополнительный входной налог по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в некоторых праздничные дни (например, на Пасху).. Как и в 2025 году, плата за однодневные поездки будет взиматься в часы пик с 8:30 до 16:00. Вне этих часов вход бесплатный.

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