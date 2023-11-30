В мире живет много любителей сладкого, однако им мешает стереотип относительно того, что это может привести к диабету.
Как пишет Eating well, по данным Американской диабетической ассоциации, хотя и существует связь между повышенным потреблением сладких напитков и диабетом 2 типа, употребление сахара напрямую не вызывает эту болезнь.
Среди факторов, которые могут повлиять на развитие диабета:
- окружающая среда;
- генетика;
- история болезни;
- возраст;
- раса;
- физическая активность;
- стресс.
Для людей без диабета чрезмерное употребление сахара время от времени не причиняет вреда. Это может вызвать выброс энергии и определенный сбой после этого. В то же время постоянное потребление слишком большого количества сахара может привести к увеличению веса и риска инсулинорезистентности. Вот уже эти два нюанса со временем приводят к диабету.
Согласно стандартам лечения диабета, ADA рекомендуют всем людям начинать обследование в возрасте 35 лет. Начинать проверяться раньше стоит, если вы имеет избыточный вес, а также один или более из факторов риска:
- Родственник первой степени с диабетом.
- Сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.
- Артериальная гипертензия.
- Уровень холестерина ЛПВП ниже 35 мг/дл (0,90 ммоль/л) и/или уровень триглицеридов выше 250 мг/дл (2,82 ммоль/л).
- Синдром поликистозных яичников.
- Отсутствие физической активности.
- Преддиабет .
- Другие клинические состояния, связанные с инсулинорезистентностью.
- Предварительный диагноз гестационного диабета.
- ВИЧ.
Эксперты успокаивают, что диабет - это сложное заболевание, которое вызывает сразу совокупность факторов. При этом лечение от всех его типов предусматривают изменение образа жизни - требуется здоровое питание и регулярная физическая активность.
Кроме того, соблюдение хорошо сбалансированной диеты с низким содержанием добавленного сахара и богатой растительной пищей, такой как фрукты, овощи, орехи, семена и бобовые, может помочь снизить риск диабета 2 типа.
"Рекомендации по снижению риска развития диабета предлагаются каждому человеку любого возраста и включают в себя соблюдение диеты с высоким содержанием питательных веществ в большинстве случаев, а также регулярную физическую активность", - говорит зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по диабету в Нью-Йорке Одри Колтун.
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