Диетологи раскрыли, что на самом деле может вызвать это заболевание.

В мире живет много любителей сладкого, однако им мешает стереотип относительно того, что это может привести к диабету.

Как пишет Eating well, по данным Американской диабетической ассоциации, хотя и существует связь между повышенным потреблением сладких напитков и диабетом 2 типа, употребление сахара напрямую не вызывает эту болезнь.

Среди факторов, которые могут повлиять на развитие диабета:

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окружающая среда;

генетика;

история болезни;

возраст;

раса;

физическая активность;

стресс.

Для людей без диабета чрезмерное употребление сахара время от времени не причиняет вреда. Это может вызвать выброс энергии и определенный сбой после этого. В то же время постоянное потребление слишком большого количества сахара может привести к увеличению веса и риска инсулинорезистентности. Вот уже эти два нюанса со временем приводят к диабету.

Согласно стандартам лечения диабета, ADA рекомендуют всем людям начинать обследование в возрасте 35 лет. Начинать проверяться раньше стоит, если вы имеет избыточный вес, а также один или более из факторов риска:

Родственник первой степени с диабетом.

Сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе.

Артериальная гипертензия.

Уровень холестерина ЛПВП ниже 35 мг/дл (0,90 ммоль/л) и/или уровень триглицеридов выше 250 мг/дл (2,82 ммоль/л).

Синдром поликистозных яичников.

Отсутствие физической активности.

Преддиабет .

Другие клинические состояния, связанные с инсулинорезистентностью.

Предварительный диагноз гестационного диабета.

ВИЧ.

Эксперты успокаивают, что диабет - это сложное заболевание, которое вызывает сразу совокупность факторов. При этом лечение от всех его типов предусматривают изменение образа жизни - требуется здоровое питание и регулярная физическая активность.

Кроме того, соблюдение хорошо сбалансированной диеты с низким содержанием добавленного сахара и богатой растительной пищей, такой как фрукты, овощи, орехи, семена и бобовые, может помочь снизить риск диабета 2 типа.

"Рекомендации по снижению риска развития диабета предлагаются каждому человеку любого возраста и включают в себя соблюдение диеты с высоким содержанием питательных веществ в большинстве случаев, а также регулярную физическую активность", - говорит зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по диабету в Нью-Йорке Одри Колтун.

Другие советы диетологов

Недавно медики назвали 13 продуктов, которые вредят фигуре и сердцу из-за добавленного сахара.

Знаменитый тренер и диетолог Кристин Вольф посоветовала напиток, который должны включать в свой рацион все люди, чтобы похудеть. Его можно приготовить из четырех доступных ингредиентов.

Также УНИАН рассказывал, что нужно есть, чтобы снизить уровень кортизола и стресса.

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