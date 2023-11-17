Замените одну порцию мяса в день этими продуктами, и вы ощутите несомненную пользу для здоровья, утверждают диетологи.

Употребление меньшего количества продуктов животного происхождения, особенно обработанного мяса, и замена их бобовыми и орехами связано со снижением риска сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа. Об этом пишет New York Times со ссылкой на новый анализ BMC Medicine, основанный на данных 37 исследований.

"Например, исследование показало, что замена одной порции обработанного мяса в день, например, хот-догов, колбасы, мясных деликатесов или бекона, на порцию цельнозерновых, орехов или бобов была связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 23–36 процентов, включая инсульт, сердечный приступ и ишемическую болезнь сердца", - пишет издание.

Кроме того, обнаружено, что употребление орехов вместо обработанного мяса было связано со снижением риска развития диабета 2 типа на 22 процента и риска ранней смерти на 21 процент.

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Исследователи также обнаружили, что замена яиц орехами связана со снижением риска диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Это удивительно, поскольку большинство исследований показывают, что съедать одно-два яйца в день можно. Но при прямом сравнении орехи могут быть более полезными.

Почему больше растительной пищи и меньше мяса полезно

Бобовые и орехи полны полезных для сердца жиров и клетчатки, которые могут помочь контролировать уровень сахара в крови и снизить риск диабета. Они также содержат полезные соединения растительного происхождения. Бобовые, например, богаты изофлавонами, которые, как считается, уменьшают воспаление и действуют как антиоксиданты.

С другой стороны, красное и обработанное мясо может содержать больше насыщенных жиров, натрия или определенных соединений, которые могут способствовать воспалению, и все это может способствовать риску хронических заболеваний.

Ранее диетологи порекомендовали овощ №1 для снижения уровня сахара в крови.

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