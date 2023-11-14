С приближением праздников многие люди пытаются ограничить потребление сахара, однако есть продукты, которые несут скрытую опасность.
Как сообщает Deseret News, Американская кардиологическая ассоциация заявила, что добавленный сахар не должен превышать 6% калорий в день, то есть до 100 калорий или шести чайных ложек. Для мужчин это около 150 калорий или девять чайных ложек.
Согласно одному исследованию в этой области было обнаружено, что высокое потребление сахара связано со смертностью от сердечных заболеваний.
"Последствия потребления добавленного сахара - повышение кровяного давления, воспаление, увеличение веса, диабет и жировая болезнь печени. Они также связаны с повышенным риском сердечного приступа и инсульта", - сказал доктор Фрэнк Ху, профессор диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Медики назвали 13 видов пищи, которые имеют скрытый сахар:
- арахисовое масло с пониженным содержанием жира - порция из двух столовых ложек содержит чайную ложку сахара;
- нежирный йогурт - на одну чашку 11 ч. л. сахара;
- овсяные хлопья быстрого приготовления - 12-15 граммов добавленного сахара на маленькую упаковку;
- консервированная запеченная фасоль - 5 ч. л. сахара на одну порцию;
- газированная вода - 8 ч. л. сахара;
- соус барбекю - на четыре столовые ложки соуса добавляется 4,5 ч. л. сахара;
- консервированные фрукты - 39 г. сахара на одну порцию;
- изюм - небольшая коробка содержит не менее 25 граммов сахара;
- соус для пасты - содержит сахар из томатов;
- растительное молоко: чашка миндального молока содержит 7,2 г. сахара, ванильное миндальное - 15 г., овсяное - 7 г. на чашку.
- протеиновые батончики - до 20 г. сахара;
- готовые супы - проверяйте количество сахара на этикетке;
- крекеры и хлеб часто содержат добавленный сахар.
Как отмечается, этот вредный продукт часто маскируют под другими названиями. Несмотря на это, он по-прежнему будет иметь негативные последствия для вашего тела. Ищите на этикетке:
- выпаренный тростниковый сок;
- концентрат фруктового сока;
- сироп;
- ячменный солод;
- мальтоза;
- галактоза или глюкоза;
- нектар агавы;
- фруктоза кристаллическая;
- меласса.
Эксперты советуют отслеживать состав продуктов, а не верить этикетке, на которой указывается "без сахара" или "с пониженным содержанием сахара".
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