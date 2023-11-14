Потребление сахара приводит к повышению кровяного давления, воспалению, увеличению веса, диабету и жировой болезни печени.

С приближением праздников многие люди пытаются ограничить потребление сахара, однако есть продукты, которые несут скрытую опасность.

Как сообщает Deseret News, Американская кардиологическая ассоциация заявила, что добавленный сахар не должен превышать 6% калорий в день, то есть до 100 калорий или шести чайных ложек. Для мужчин это около 150 калорий или девять чайных ложек.

Согласно одному исследованию в этой области было обнаружено, что высокое потребление сахара связано со смертностью от сердечных заболеваний.

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"Последствия потребления добавленного сахара - повышение кровяного давления, воспаление, увеличение веса, диабет и жировая болезнь печени. Они также связаны с повышенным риском сердечного приступа и инсульта", - сказал доктор Фрэнк Ху, профессор диетологии Гарвардской школы общественного здравоохранения.

Медики назвали 13 видов пищи, которые имеют скрытый сахар:

арахисовое масло с пониженным содержанием жира - порция из двух столовых ложек содержит чайную ложку сахара;

нежирный йогурт - на одну чашку 11 ч. л. сахара;

овсяные хлопья быстрого приготовления - 12-15 граммов добавленного сахара на маленькую упаковку;

консервированная запеченная фасоль - 5 ч. л. сахара на одну порцию;

газированная вода - 8 ч. л. сахара;

соус барбекю - на четыре столовые ложки соуса добавляется 4,5 ч. л. сахара;

консервированные фрукты - 39 г. сахара на одну порцию;

изюм - небольшая коробка содержит не менее 25 граммов сахара;

соус для пасты - содержит сахар из томатов;

растительное молоко: чашка миндального молока содержит 7,2 г. сахара, ванильное миндальное - 15 г., овсяное - 7 г. на чашку.

протеиновые батончики - до 20 г. сахара;

готовые супы - проверяйте количество сахара на этикетке;

крекеры и хлеб часто содержат добавленный сахар.

Как отмечается, этот вредный продукт часто маскируют под другими названиями. Несмотря на это, он по-прежнему будет иметь негативные последствия для вашего тела. Ищите на этикетке:

выпаренный тростниковый сок;

концентрат фруктового сока;

сироп;

ячменный солод;

мальтоза;

галактоза или глюкоза;

нектар агавы;

фруктоза кристаллическая;

меласса.

Эксперты советуют отслеживать состав продуктов, а не верить этикетке, на которой указывается "без сахара" или "с пониженным содержанием сахара".

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