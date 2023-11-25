Волшебной еды не существует, но есть продукты, которые помогают регулировать уровень гормонов в организме.

Изменив рацион питания и образ жизни, можно снизить уровень кортизола и стресса в организме.

"Не существует волшебной еды, способной мгновенно снизить уровень кортизола и стресса, но некоторые продукты могут поддерживать гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось и помогать регулировать выделение кортизола", - цитирует диетолога Марину Райт издание Hindustan Times

Какие продукты, можно есть для снижения уровня стресса:

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Продукты, богатые L-теанином, повышают уровень ГАМК - нейротрансмиттера, способствующего расслаблению и сну. Лучшими источниками этого вещества являются черный и белый чай, а также некоторые грибы. Пребиотики способствуют формированию здорового микробиома кишечника и тем самым повышают устойчивость к стрессу. Одними из лучших источников пребиотиков являются яблоки, чеснок, лук и артишоки. Продукты, богатые магнием, помогают регулировать стрессовую реакцию и способствуют релаксации, успокаивая нервную систему. В рацион следует включать такие продукты, как авокадо, бананы и орехи. Продукты, богатые витамином С, такие как клубника, папайя, перец и гуава, помогают регулировать уровень кортизола в организме.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы тренируетесь каждый день 30 минут.

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