Употреблять этот напиток лучше утром, но его также можно использовать как перекус во второй половине дня.

Знаменитый тренер и диетолог Кристин Вольф посоветовала напиток, который должны включать в свой рацион все люди, чтобы похудеть.

Как пишет Express, рецепт очень прост в приготовлении и подходит как экспертам, так и новичкам. Кроме того, он состоит всего из четырех ингредиентов.

"Лучший рецепт, который поможет вам похудеть, - это зеленый смузи. Он сбалансирует уровень сахара в крови, избавит вас от тяги к сахару, насытит и увлажнит вас, а также подпитает вас питательными веществами, чтобы у вас была хорошая энергия для через несколько часов после получения. Это также улучшает ваш сон, ваше пищеварение, вашу кожу и ваше настроение, что, в свою очередь, помогает вам похудеть, получить больше энергии и чувствовать себя более спокойным", - отметила Кристин.

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Она посоветовала употреблять этот напиток утром, но его также можно использовать в качестве перекуса во второй половине дня. Для приготовления надо:

горсть ягод (свежих или замороженных);

две чашки кокосовой воды;

половинка авокадо;

зеленые или зеленый овощ (например шпинат).

Все это нужно смешать и сразу выпить. Весь секрет этого смузи в том что вы можете добавить много разных фруктов и овощей, в зависимости от того, что у вас есть дома, и вашего личного вкуса.

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