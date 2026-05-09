Россия представляет непосредственную угрозу для Европы, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия представляет непосредственную угрозу для Европы. Об этом пишет Clash Report.

"Мы все знаем, что за последние годы ситуация с безопасностью в Европе кардинально изменилась. Очевидно, что Россия представляет для нас непосредственную угрозу", - сказал Мерц.

Канцлер Германии отметил, что на фоне геополитической неопределенности и растущих вызовов в сфере безопасности на Германию ложится особая ответственность не только за свое собственное будущее, но и за единство Европы в целом.

"Мы преобразуем нашу армию, Бундесвер, в самую сильную регулярную армию вооруженных сил в Европе", - добавил Мерц.

Мерц может принять участие в переговорах с Путиным

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что канцлер Фридрих Мерц может присоединиться к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в том случае, если Москва будет готова по-настоящему согласиться на переговоры о прекращении войны против Украины.

Вадефуль отметил, что телефонный разговор Мерца и Путина может состояться в определенное время. Также он заявил, что Германия не будет отзывать дипломатов из Киева после угроз Кремля нанести ракетные удары по центру украинской столицы.

