От вас не требуется совершенно никаких усилий.

Для того, чтобы сделать домашний томатный сок, не обязательно иметь соковыжималку. Нужны всего два подручных средства - сито и макогон - и немного времени.

Опытная хозяйка под ником @kobets_lesia опубликовала видео в TikTok, в котором и продемонстрировала этот уникальный лайфхак. Он сэкономит вам время и даст порадовать себя соком, не имея специального оборудования.

"Если у кого-то нет соковыжималки — вот отличный лайфхак. Это гораздо удобнее и быстрее, чем ложкой", - заявила она.

Такой способ значительно удобнее и быстрее, он занимает всего несколько секунд, что позволяет сэкономить много времени по сравнению с длительной монотонной работой. Процесс извлечения сока обычно занимает меньше минуты, а хозяйка получает насыщенный сок с минимальными усилиями.

Другие полезные лайфхаки

Ранее УНИАН сообщал, как сделать овсянку еще вкуснее. Этот шаг не стоит пропускать никогда, ведь он существенно улучшает вкус овсяной каши и не требует никаких дополнительных ингредиентов.

Кроме того, мы рассказывали, как одно простое действие делает курицу сочной как никогда. Старший менеджер по разработке рецептов в известной службе доставки продуктов HelloFresh Мими Морли поделилась несколькими простыми способами, которые действительно меняют вкус жареной курицы.

Вас также могут заинтересовать новости: