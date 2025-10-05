Таких друзей невозможно заменить.

Существуют люди, которые просто созданы для того, чтобы быть лучшими друзьями. Они преданные, любящие, готовые к компромиссам и никогда не оставят в беде. Астрологи назвали три даты рождения, которые ассоциируются именно с такими людьми, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Родившиеся 6-го числа

Люди, родившиеся 6-го числа любого месяца, — любовники. В астрологии ими управляет Венера, планета отношений, привлекательности и желания, поэтому они серьезно относятся к своему окружению. Они щедро делятся своим временем и вниманием и умеют естественным образом дарить окружающим ощущение особой важности, теплоты и уюта. Люди, родившиеся в этот день, обладают дипломатическим обаянием и изяществом, помогающими разрешать напряженные ситуации.

Родившиеся 17-го числа

Людьми, которые родились 17-го числа любого месяца, управляет Сатурн, планета дисциплины, кармы и уравновешенности. Такие люди избирательны в выборе друзей, которых впускают в свой ближний круг. Взамен, если они решили быть рядом с кем-то, то остаются верны ему до конца. Хотя иногда может казаться, что они достаточно суровы, их любовь проявляется в их поступках. Они делают всё возможное, чтобы мотивировать, вдохновлять и помогать тем, кто дорог, в достижении их мечтаний и целей. Такие люди надёжные и зрелые, и другие часто обращаются к ним за мудрым советом.

Родившиеся 20-го числа

В астрологии люди, рождённые 20-го числа, связаны с Луной, которая олицетворяет семью, дом и сердечные дела. Эти люди – прекрасные друзья. Они обладают уникальной способностью выражать свои чувства, заботиться о других или давать дельные советы. Когда вы оказываетесь в сложной ситуации, они сопереживают вам и принимают ваши проблемы, как свои собственные. Сострадательные и заботливые, рождённые в этот день действительно заслуживают признания.

Ранее УНИАН рассказывал, что есть особые даты рождения, которые дарят своим владельцам вечную молодость - как внешнюю, так и духовную. Такие люди сохраняют свежесть, любознательность и привлекательность даже в зрелом возрасте.

