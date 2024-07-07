Рассказываем, что означает номер вашего дома согласно фэн-шуй и как номер квартиры и судьба могут быть связаны между собой.

Согласно китайскому учению фэн-шуй существуют счастливые и несчастливые номера квартир и домов. Первые притягивают успех и благополучие, вторые, напротив, - приносят несчастья и постоянные конфликты. Как узнать, какую энергию несет номер вашего адреса? И что делать, если оказалось, что у вашего дома несчастливая нумерология? Оказывается, это можно исправить с помощью того же фэн-шуй.

Счастливые и опасные номера квартир - нумерология фэн-шуй

Согласно китайскому учению есть три несчастливых числа - это 4, 5 и 7.

Число 5 - может означать "не" или "ничто", а также звучит как китайское слово "плакать", поэтому может принести в ваш дом чувство потери или депрессии.

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Число 7 - имеет несколько неоднозначных значений. Оно может символизировать обман, ложь или мошенничество, но у него есть и положительный смысл - например, возникновение и единение.

Из всех плохих чисел в фэн-шуй 4 - самое несчастливое. При произношении на мандаринском языке 4 звучит очень схоже со словом, которое означает смерть. Поэтому в Китае в некоторых лифтах даже нет кнопки для четвертого этажа (!)

Самыми удачными числами в фэн-шуй считаются 0, 2, 6, 8 и 9.

Вот что они означают:

0 - звучит как китайское слово, означающее "хорошо", и означает безграничный потенциал и начало всей жизни;

- звучит как китайское слово, означающее "хорошо", и означает безграничный потенциал и начало всей жизни; 9 - символизирует долголетие и вечность, что делает его популярным числом для романтики и свадеб в Китае;

- символизирует долголетие и вечность, что делает его популярным числом для романтики и свадеб в Китае; 6 - звучит как китайские слова "поток" и "удача", а несколько шестерок считаются очень удачными в фэн-шуй;

- звучит как китайские слова "поток" и "удача", а несколько шестерок считаются очень удачными в фэн-шуй; 2 - означает симметрию, баланс, счастливый брак и звучит как слово, означающее "легко";

- означает симметрию, баланс, счастливый брак и звучит как слово, означающее "легко"; 8 - самое счастливое число из всех, приносящее процветание, изобилие, богатство и успех.

И, наконец, числа 1 и 3 обычно считаются нейтральными и зависят от контекста окружающих их чисел.

Что делать, если номер вашей квартиры несчастливый? Если в вашем доме есть одно или несколько несчастливых чисел, не стоит спешить менять адрес. Фэн-шуй предлагает довольно простое решение проблемы: все, что вам нужно сделать, - это создать круглую форму вокруг номеров вашего адреса. То есть, обвести номер дома или квартиры. Для этого можно использовать краску для наружных работ, можно изготовить табличку с номером на заказ или даже обрисовать цифры мелом, чтобы временно исправить ситуацию.

Обведите номер везде, где это только возможно, - начиная от входной двери до почтового ящика или указателя на подъездной дороге. Для большей безопасности можно даже обводить свой адрес на бумаге! Круглая форма вокруг несчастливых чисел будет задерживать негативную энергию и не даст ей распространиться в вашем доме.

Кроме этого, есть множество других элементов, которые влияют на общий фэн-шуй вашего дома – и даже больше, чем несчастливые числа. Сосредоточьтесь на поддержании хорошего фэн-шуй в своем жилище, особенно на крыльце, в подъезде и других "гостеприимных" зонах. Выберите один из лучших цветов входной двери по фэн-шуй, чтобы повысить привлекательность вашего дома и привлечь положительную энергию, а если надумаете продавать квартиру или дом с несчастливыми номерами, подумайте о том, чтобы включить в ценник несколько счастливых чисел.

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