Между островами Индонезии образовалась непреодолимая для животных черта.

Среди многочисленных островов в составе Индонезии есть два особенных - Бали и Ломбок. Между ними проходит невидимая граница, которую не могут перейти животные. Узнайте, где именно находится линия Уоллеса на карте и что мешает представителям фауны ее пересечь.

Что такое линия Уоллеса и как она появилась

Впервые воображаемую границу провел ученый по имени Альфред Уоллес, который с детства мечтал путешествовать по миру и изучать разные страны. В возрасте 14 лет он подрабатывал в музее - собирал образцы. Часть выплаченных ему денег старался откладывать, чтобы когда-нибудь реализовать мечту. Желаемое стало возможным, когда Уоллесу исполнился 21 год - тогда он посетил Малайский архипелаг и остался там на 8 лет. За это время молодому ученому удалось собрать более сотни разных образцов животных и растений. Многие из них оказались совершенно новыми с точки зрения науки.

Именно будучи там, в Индонезии, исследователь заметил, что между островами Ломбок и Бали проходит четкая граница. Животный мир по разные стороны от этой черты абсолютно уникален. Таким образом появилась так называемая линия Уоллеса - это граница двух разных животных миров. На карте обнаружить ее нетрудно - она проходит между островами Бали, Ломбок, Калимантан и Сулавеси. Примечательно, что названа эта черта в честь Уоллеса, но точное месторасположение ее обнаружил другой ученый - Филип Латли Склейтер.

Видео дня

Почему животные не пересекают линию Уоллеса

Между островами находится пролив, глубина которого достигает 1400 метров, а это, по меркам животных, очень много. Например, Берингов пролив глубиной всего 50 метров. Это значит, что при наступлении ледникового периода вода замерзает, и образует ледяную тропу, которую можно перейти. Линия Уоллеса агрегатного состояния не меняет - она остается океанической пропастью. К тому же, течения там быстрые и сильные - если животные будут пытаться переплыть океан в том месте, их, скорее всего, снесет.

С другой стороны на возможность миграции влияет геология - австралийская плита движется быстрее остальных, со скоростью 7 см в год. Из-за этого так же быстро возникают новые острова, и фауна просто не успевает адаптироваться. За 35 миллионов лет, а именно столько длится столкновение Азии и Австралии, некоторые виды животных смогли поменять место обитания, но тогда возникла другая проблема. Оказалось, что азиатские виды представителей фауны чувствуют себя в Австралии лучше, чем австралийские в Азии. Причину ученые назвали только одну - животные, привыкшие к высокому уровню влажности в Азии, смогли найти себе место на востоке, а вот австралийские виды не выдержали тропической температуры.

Могут ли птицы перелетать через линию Уоллеса? Да, и исследователи подтверждали это неоднократно. Птицы мигрируют с одной стороны на другую, выбирая для себя лучшее место. Ровно такая же ситуация и с растениями - их семена переносит ветров безо всяких проблем. Единственными, кто оказался бессилен против природы - животные и рыбы, но даже среди них есть исключения. Таковым ученые называют макаку-крабоеда - единственного "контрабандиста" на линии Уоллеса. Этого примата можно встретить и на Бали, и на Ломбоке. Он умеет плавать, неприхотлив, вынослив и быстро приживается на любом месте, поэтому за годы эволюции сумел проложить маршрут на соседний остров.

Учитывая вышеописанное, стоит понимать, почему важна линия Уоллеса. Наличие такой черты позволяет биологам даже сейчас отслеживать разнообразие фауны на каждом из островов, формировать экологию и стратегию охраны окружающей среды.

Вас также могут заинтересовать новости: