Черный и зеленый чай: что полезнее для организма

Оба напитка давно славятся своими свойствами и популярностью.

Хотя черный и зеленый чай – это одно и то же растение, но они сильно отличаются по способу производства и приготовления. Эти различия влияют на их вкус, содержание кофеина и антиоксидантов.

Издание Very Well Health пишет, что черный чай содержит больше кофеина, а зеленый - больше антиоксидантов.

Кофеин - это природное химическое вещество, содержащееся в листьях чайного растения. Он является стимулятором центральной нервной системы. Кофеин помогает:

повысить бдительность и уменьшить усталость;

улучшить работу мозга;

ускорить метаболизм;

повысить эффективность тренировок.

Содержание кофеина в черном и зеленом чае отличается. Черный чай изготавливают из полностью окисленных листьев, в результате чего он обычно содержит больше кофеина, чем зеленый.

Стандартная чашка чая объемом 8 унций (237 мл) может содержать около 47 миллиграммов (мг) кофеина. При этом одна чашка зеленого чая содержит около 30 мг кофеина.

Выбор напитка зависит от личных предпочтений. Если нужен напиток, который придаст бодрости и повысит внимание, то лучше выбрать черный чай.

Сколько кофеина можно в день

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендует большинству взрослых потреблять не более 400 мг кофеина в день. Однако людям, более чувствительным к нему, может потребоваться меньшее количество.

Где больше антиоксидантов - в черном или зеленом чае

Полифенолы являются основными антиоксидантными соединениями, присутствующими в чае, которые могут помочь:

уменьшить воспаление;

защитить от окислительного стресса;

предотвратить повреждение клеток;

снизить риск сердечных заболеваний.

Зеленый чай содержит больше антиоксидантов, чем любой другой чай. Он содержит примерно 90% полифенолов, в том числе катехины, такие как эпигаллокатехин галлат (EGCG). Он также содержит каротиноиды, токоферолы, необходимые минералы и различные фитохимические соединения.

Черный чай также отличный источник антиоксидантов, включая катехины, теафлавины и теарубигины, а также необходимые минералы и витамины. Специи в чае, такие как корица, имбирь, гвоздика и кардамон, содержат полифенолы и противовоспалительные соединения, которые имеют лечебное применение.

В целом, содержание антиоксидантов в зеленом чае намного выше, чем в черном чае. Это может быть связано с наличием более высоких уровней антиоксидантов, которые сохраняются во время окисления и ферментации.

