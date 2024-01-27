Работодатели очень не любят, когда кандидат ведет себя подобным образом, говорит она.

О некоторых недопустимых ошибки во время собеседования известно всем - опоздание, эмоциональная критика в адрес бывшего работодателя и тому подобное. Но есть и такие ошибки, которые тоже гарантированно испортят первое впечатление о вас, но догадаться о них значительно труднее.

Холли Ли, бывший руководитель отдела рекрутинга в компаниях Amazon, Meta и Google, рассказала CNBC о менее очевидной ошибке, которая также значительно снизит ваши шансы по сравнению с другими кандидатами. Речь идет о нежелании кандидата детально отвечать на поставленные рекрутером вопросы.

"Люди либо слишком самоуверенны и думают, что их резюме говорят сами за себя, что им нужно только дать расплывчатый, краткий ответ, либо не уделяют достаточно времени, чтобы подумать о том, как именно их работа приносит пользу компании", — говорит Ли.

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Например, интервьюер может спросить вас о пользе, которую вы принесли предыдущему работодателю.

"Если вы отвечаете короткой фразой вроде "Я сэкономил моей компании 1 миллион долларов на проекте" или "Я сделал наш процесс адаптации более эффективным", не предоставляя конкретного контекста или деталей, неясно, как именно вы это сделали и кто вам помог", - объясняет Ли.

Пренебрежение приведением конкретных примеров ваших сильных сторон, вклада и влияния на предыдущие должности может повредить вашим шансам получить предложение о работе, потому что это сигнал потенциальному работодателю, что вы безрассудны и не заслуживаете доверия, говорит Ли.

"Идеального кандидата не бывает, но вы должны продемонстрировать, что вы сделали, чтобы завоевать доверие и оказать положительное влияние на человека, проводящего собеседование. Расплывчатые, отрывочные ответы вызывают недоверие, это показывает мне, что кто-то неподготовлен и не имеет вдумчивого подхода к своей работе", - говорит она.

Вы можете избежать этой распространенной ошибки и выделиться во время следующего собеседования, вооружившись как минимум 3-5 конкретными примерами своих сильных и слабых сторон, трудностей, которые вы преодолели в своей карьере, последних побед и ответов на другие часто задаваемые вопросы в интервью.вопросы.

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Как писал УНИАН, менеджер по персоналу назвал 3 вопроса, на которые стоит соврать во время собеседования. Собеседование может потерпеть неудачу, если вы будете слишком откровенны и скажете то, что работодатель не хочет слышать.

Также мы рассказывали, что мужчина рекордно быстро провалил собеседование, успев только зайти в офис. Кандидат провалил собеседование в первые 5 минут после того, как он вошел в здание, и до самого собеседования дело не дошло.

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