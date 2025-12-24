Как употребление кофе влияет на уровень сахара в крови: диетологи перечислили 4 фактора

В большинстве случаев кофе утром не влияет на уровень сахара в крови, но есть определенные нюансы.

Уровень сахара в крови в течение дня естественно колеблется. Однако как рассказала диетолог Кейтлин Бенсон, у людей с инсулинорезистентностью или диабетом это повышение может быть более значительным и длительным, поскольку организм не реагирует на инсулин так эффективно или не производит его в достаточном количестве, пишет Eating Well.

"После еды уровень сахара повышается у всех, поскольку углеводы расщепляются на глюкозу", - пояснила Бенсон.

Поскольку многие люди имеют привычку выпивать утром чашку или даже два кофе, их может интересовать, влияет ли ваш ежедневный напиток на уровень сахара в крови в начале каждого дня.

Видео дня

"У большинства людей уровень сахара в крови самый низкий утром после ночного голодания и повышается после еды, когда организм переваривает и усваивает углеводы", - поделилась диетолог Лорен Манакер.

По ее словам, сам кофе как правило, не вызывает значительного повышения уровня сахара в крови. Однако добавки, как, например, сахарные сиропы и некоторые подсластители, могут привести к временному повышению уровня глюкозы в крови.

"Если вы пьете кофе после еды, влияние на уровень сахара в крови, вероятно, будет минимальным, особенно если пища содержит белки и полезные жиры", - добавила диетолог.

Указывается, что те, то чувствителен к кофеину и не страдает диабетом, также могут наблюдать более резкое повышение уровня сахара в крови по сравнению с другими.

"Кофе может повышать уровень сахара в крови у некоторых людей, поскольку кофеин может стимулировать гормоны, которые побуждают печень выделять дополнительную глюкозу", - рассказала Бенсон.

Она добавила, что такой эффект зависит от чувствительности человека к кофеину и количества выпитого напитка.

Поэтому, диетологи выделили 4 фактора, которые влияют на уровень сахара в крови при употреблении кофе:

1. Тип подсластителя, который вы используете

Недавнее исследование показывает, что употребление нескольких чашек черного кофе ежедневно связано с меньшим риском развития диабета 2 типа.

Однако это не касается случаев, когда в кофе добавляют сахар или даже искусственные подсластители.

2. Тип сливок, которые вы добавляете

Существует множество видов сливок, и каждый из них может по-разному влиять на уровень сахара в крови. Сливки с цельным молоком могут немного повысить уровень сахара в крови, если их употреблять в больших количествах, из-за содержания естественной лактозы.

3. Употребление кофе натощак

Как указывается на сайте Science Direct, кофеин увеличивает высвобождение гормонов стресса, таких как кортизол, адреналин и норадреналин. Эти гормоны сигнализируют печени о необходимости высвобождения запасов глюкозы, что может привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

4. Чувствительность человека к кофеину

Бенсон поделилась, что как указывает Endocrine Abstracts, если человек обычно плохо спит или работает на работе с высоким уровнем стресса, у него, возможно, уже повышенный уровень кортизола.

"Добавление кофеина может усилить повышение уровня глюкозы в крови", - пояснила она.

Другие советы по употреблению кофе

Ранее УНИАН сообщал, что фармацевт Дипа Камдар поделился, можно ли употреблять утром кофе с определенными лекарствами. Он подробно рассказал о взаимодействии кофеина с пятью распространенными группами лекарств.

Также мы писали, что утренняя чашка кофе не только помогает проснуться, но и способна улучшить здоровье. Однако диетологи предупредили, что напиток имеет свои ограничения и недостатки.

Вас также могут заинтересовать новости: