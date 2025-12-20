Согласно его предсказаниям землян накроют солнечные бури, которые повлекут масштабные блэкауты по всей планете.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус" выступил с суровым предупреждением на 2026 год. Он предвидит, что мир находится на грани множества кризисов.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Примечательно, что Саломе уже прославился предсказанием смерти королевы Великобритании Елизаветы II и пандемии Covid-19.

Где будут войны

Теперь же он считает вероятным наступление конфликта в Сахеле в Африке. "С ростом экстремистских группировок этот район может стать ареной конфронтации между странами, стремящимися сохранить свое влияние после ухода западных войск", - объяснил он.

Сахель - это полоса земли, отделяющая пустыню Сахара от южных саванн. В последнее время регион стал очагом терроризма, где группировки, связанные с ИГИЛ и Аль-Каидой, сеют хаос.

С другой стороны, Арктика становится стратегическим полем битвы. РФ и НАТО наращивают военный потенциал. К тому же таяние льдов открыло новые судоходные пути и доступ к энергетическим ресурсам, что усилило напряженность.

"Последние перехваты указывают на то, что Россия перебрасывает ракетные системы в стратегически важные районы Арктики. Это повышает вероятность прямых столкновений с НАТО во время таяния льдов в 2026 году, когда новые судоходные маршруты и запасы энергоносителей могут сыграть решающую роль", - предупредил Саломе.

По мнению "Живого Нострадамуса", эти две горячие точки могут спровоцировать обширный конфликт, который потенциально может перерасти в глобальную войну с боями, выходящими за пределы Украины и других стран.

Магнитные бури и блэкауты

Но войны - не единственная угроза, которую Саломе прогнозирует. Мощная солнечная буря может обрушиться на Землю в период с 12 по 15 марта 2026 года и вызвать масштабные отключения электроэнергии.

"Возможность крупномасштабных отключений электроэнергии реальна, особенно в более уязвимых электросетях", - отметил он в общих чертах.

Новые болезни

Хотя Саломе не прогнозирует повторения COVID-19, он указал на H5N5, вариант птичьего гриппа, который може угржать и человеку.

"Необходимо усилить глобальный мониторинг, особенно учитывая, что ЕС спешит разрешить использование модифицированной мРНК-вакцины", - отметил ясновидец.

Кибервойны

Кибервойны и хакерские атаки атаки также занимают видное место в прогнозах Саломе. Он предсказывает масштабные обрушения инфраструктуры, вызванные технологией электромагнитных импульсов, при этом такие страны, как Израиль, Иран, США и Северная Корея, потенциально могут использовать искусственный интеллект в качестве оружия в глобальных конфликтах.

Помимо этого Саломе предвидит конкуренцию РФ и Китая за космические ресурсы, что потенциально создаст новый фронт в международном соперничестве. На Земле эти высокотехнологичные конфликты в сочетании с политической нестабильностью и экологическими проблемами рисуют картину года, полного потрясений.

Ранее бразильский "Нострадамус" предсказал "неврологический" кризис в здоровье российского лидера Владимира Путина.

