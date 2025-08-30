Она вошла в альбом "Arthouse".

Победители Евровидения-2024, нидерландские артисты Nemo, презентовали свой новый сингл "God's A Raver".

Премьера состоялась на всех цифровых платформах, а клип на песню уже набирает популярность в социальных сетях. Трек сочетает энергичный электронный саунд с танцевальной атмосферой, присущей выступлениям Nemo на Евровидении:

"Пребывание в арт-галерее напомнило мне, что любовь имеет много форм - романтическую, платоническую, а также более коллективную, даже совместную. Время, проведенное там, показало мне, что существа, которые имеют гораздо меньше общего, чем мы, люди, все равно могут глубоко любить друг друга. Так почему же наш мир делает выбор в пользу любви таким трудным?".

Артисты также анонсировали турне в поддержку нового альбома "Arthouse", оно стартует уже этой осенью в Европе. Стоит отметить, что над новым клипом работало большое количество украинцев.

Видео дня

Певцы Немо

Музыканты и композиторы получили международную известность благодаря участию и победе в Евровидении-2024. На конкурсе они поразил жюри и зрителей своим неповторимым сочетанием электронной музыки и ярких сценических постановок.

Артисты неоднократно выражали свою поддержку Украине, а также планировали концерт в Киеве весной 2025 года. Однако впоследствии стало известно, что европейский тур был перенесен.

Вас также могут заинтересовать новости: