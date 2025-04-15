Этот способ борьбы с волнением поддерживают и психологи, и философы.

В нынешние тревожные и неопределенные времена бывает трудно преодолеть волнение, и часто эти волнения оправданы. Однако следует все же попытаться уменьшить эту тревожность., которая может даже навредить здоровью. Как это сделать, рассказывает Inc.com.

Отмечается, что этот трюк поддерживают различные эксперты, включая психологов, стоических философов, а также бизнесмена Тимоти Феррисса.

Издание приводит статью психолога Джеффри Бернштейна, который предлагает конкретный рецепт, как переориентировать изнурительные и непродуктивные мысли "а что, если..." на более спокойный, более позитивный способ мышления.

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"Поразительно, как три крошечных слова "а что, как?" могут разрушить ваше ощущение спокойствия за считанные секунды. Тревога любит "а что, как?". Они подпитывают неопределенность, раздувают страхи и похищают способность мозга ясно мыслить. От детей до взрослых, никто не застрахован от этих слов", - цитирует издание Бернштейна.

Путь к возвращению душевного спокойствия - заменить все эти "а что, как?" на вопрос "Что худшее может произойти?". По мнению Бернштейна, сосредоточение на худшем возможном исходе основывается на когнитивно-поведенческой терапии.

"Это не поощряет мысли об обреченности. Наоборот: это заземляет вас. Это заставляет ваш мозг замедлиться, оценить реальность и осознать, что даже если произойдет худшее, вы сможете это пережить", - говорит психолог.

Чтобы понять, как действуют эти слова, автор советует вспомнить нашу реакцию на фильм ужасов. Сначала человек пугается существ, которые терроризируют маленький город, или пришельцев, вторгшихся на Землю. Однако, как только хорошо рассмотрит их ужасные зубы или безжалостные космические лазеры, страха становится меньше, и с определенного момента идет сосредоточение на борьбе с ними, а места для паники остается меньше.

В материале утверждается, что самые большие страхи людей - это не те, что мы видим, а те, что представляем.

"То, с чем вы сталкиваетесь в жизни, может быть страшным, но в 99 случаях из 100 это менее страшно, чем те полувоображаемые ужасы, которые мы рисуем себе в голове во время мыслей "а что, если?"", - говорится в публикации.

Бернштейн объяснил, почему вопрос "Что худшее может произойти?" вызывает чувство облегчения:

"Он останавливает ваш мозг, который разгоняется от нечетких тревог, и возвращает вас в реальность. Вы вынуждены стать конкретными, а не теряться в тумане "а что, если...".

Психолог убежден, что когда человек видит реальные очертания того, с чем имеет дело, у него появляется больше веры в собственные силы.

В подтверждение того, что этот прием действует, издание приводит опыт американского предпринимателя Тимоти Феррисса. Он объяснил, что является большим сторонником вопроса "Что худшее может произойти?", и говорит, что этому подходу он научился у стоических философов Древнего Рима.

У Феррисса был бизнес, который требовал 14-часового рабочего дня просто для поддержания на плаву. Он понимал, что ситуация нежизнеспособна, но шесть месяцев был в плену бесконечных сценариев "а что, если?": "А что, если я потеряю своего крупнейшего клиента? А что, если возникнут проблемы с налогами?".

Страхов было много, но ни один из них не давал реальных вариантов действий, поэтому все "а что, если?" просто застревали в голове. Потом он наткнулся на произведения Сенеки.

"Я сделал упражнение, которое он рекомендовал: взял лист бумаги и в первой колонке описал все ужасные вещи, худшие сценарии, которые могут произойти. Во второй колонке - все, что я могу сделать, чтобы уменьшить вероятность их наступления. А в последней - пошаговые действия, которые я могу сделать, чтобы вернуться к тому, где я был, и восстановить статус-кво", - рассказал Феррисс.

Взглянув на лист, Феррис увидел, что даже худший сценарий на шкале от одного до десяти тянет разве что на двойку. Он оставил бизнес, уехал в творческий отпуск и написал свои бестселлеры.

Нельзя гарантировать, что вопрос "Что худшее может произойти?" даст такие же хорошие результаты, как это было с Феррисом, однако, как утверждается, и психология, и древняя философия предполагают, что ваша тревога уменьшится и появятся варианты конструктивных действий.

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