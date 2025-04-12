Эти важные внутренние вопросы формируют ход отношений, отметил специалист.

Американский психолог и доктор философии Марк Трэверс назвал четыре ключевых вопроса, которые "тайно" на подсознательном уровне и на разных этапах "определяют", с "правильным" ли для себя человеком вы встречаетесь.

В своей статье для Forbes он напомнил об исследовании 2021 года, опубликованном в Evolutionary Psychology, которое показало, что многие люди используют стратегические приемы самопрезентации, чтобы стать более привлекательными для потенциальных партнеров.

"Они варьируются от улучшения внешности до демонстрации интеллекта, доброты и даже тщательно подобранных постов в социальных сетях. Во многих отношениях знакомства сегодня включают как связь, так и презентацию… Но за селфи, плейлистами и отточенным первым впечатлением скрывается более глубокий, более подсознательный процесс. По мере того, как знакомства переходят от случайных текстовых сообщений к более глубоким эмоциональным вложениям, люди начинают задавать себе важные внутренние вопросы, часто не осознавая этого", - отметил психолог.

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По его словам, некоторые из этих вопросов очевидны, другие - проявляются более тонко со временем. Однако, все они формируют ход отношений, заявил Трэверс.

Вот какие четыре вопроса, с почощью которых вы тайно "проверяете" своего партнера, по словам психолога:

"Нравлюсь ли я?". Часто взаимность становится первым и самым важным сигналом, который люди ищут на ранних свиданиях. Опубликованное в European Journal of Social Psychology исследование показало, что когда кто-то проявляет к нам интерес, романтическое влечение, на нас влияет не только сама привязанность, но и "добрые намерения", которые мы за ней видим. Люди более склонны отвечать чувствами, когда верят, что другой человек искренне заботится, а не только когда ими восхищаются.

"Он/она похож/а на меня?". После того, как взаимный интерес установлен, многие люди начинают искать что-то более глубокое: схожесть. Исследование 2017 года, опубликованным в журнале Journal of Personality and Social Psychology, подтвердило, люди склонны формировать отношения с теми, кто похож на них с точки зрения личности, интересов, ценностей и поведения.

"Могу ли я быть собой рядом с ним/ней?". Речь идет не просто потребности в комфорте, а о более глубоком поиске психологической безопасности, которая закладывает основу для близости и долговременной связи. Ведь в какой-то момент знакомств тщательно выстроенный фасад падает и многие начинают задаваться вопросами об открытости, недостатках, комфорте показывать их перед партнером. И исследование 2013 года, опубликованное в журнале Journal of Experimental Social Psychology, показало, что когда люди верят, что их партнер честен с ними, они чувствуют себя в большей безопасности, будучи самими собой.

"Он/она будет расти вместе со мной - или будет меня сдерживать?". Для тех, кто ценит личностный рост, карьерные амбиции или исцеление от прошлых ран, этот этап имеет особое значение. Вы начинаете замечать, как другой человек справляется с трудностями, поддерживает ли он ваши цели и есть ли у него эмоциональная зрелость, чтобы расти вместе с вами. Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Journal of Vocational Behavior, показало, что люди с большей вероятностью достигают своих карьерных целей, когда они находятся в близких романтических отношениях и когда их партнер разделяет эти цели.

Напомним, ранее психолог назвал 5 трудных истин о браке, о которых люди узнают слишком поздно.

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