Олеофобное покрытие защищает дисплей от отпечатков и жира с пальцев.

В среднем человек разблокирует смартфон около сотни раз за день и делает пару тысяч касаний. При таком режиме экран изнашивается быстрее всего, и первым сдаётся олеофобное покрытие.

Это тонкий полимерный слой, который наносится на стекло на производстве. Он нужен, чтобы отпечатки и кожное сало не прилипали, а легко стирались. Благодаря этому экран держится в более-менее чистом состоянии, хотя любой монитор или ноутбук без такого слоя пачкается в момент.

Если дисплей стал постоянно жирным, матовым, и пальцем по нему скользить неприятнее, чем раньше - значит, покрытие уже частично сошло. Чаще всего его убивает не время, а вы сами. Постоянное протирание экрана тряпкой, футболкой и особенно салфетками с химией ускоряет износ.

Лучший вариант для очистки покрытия - это обычная микрофибра. Если загрязнение сильное, то микрофибра с каплей воды. Регулярно проходиться по экрану чем-то посерьёзнее смысла нет.

Самый простой способ вообще не думать об этом, и просто наклеить защитное стекло. У нормального стекла тоже есть олеофобное покрытие, и оно стирается гораздо быстрее, чем заводское, но заменить его намного проще, чем заводской дисплей.

Если вы прочитали всё это слишком поздно и олеофобное покрытие на дисплее уже стёрлось, то можно исправить ситуацию защитным стеклом, либо попробовать наборы для восстановления покрытия. Они свободно продаются, но дают временный эффект. Экран действительно становится более гладким и меньше собирает жир, но заводского качества такие составы не заменяют и держатся недолго.

И главное - полностью предотвратить износ олеофобного покрытия невозможно. Любой экран, который вы трогаете пальцами день за днём, постепенно теряет защитный слой.

