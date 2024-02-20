Современная наука предполагает, что регулярное употребление чая полезно для здоровья в долгосрочной перспективе.

Чай - один из самых популярных, вкусных и полезных напитков,

"Существуют некоторые различия в составе тех или иных видов чая, но современная наука предполагает, что его регулярное употребление полезно для здоровья в долгосрочной перспективе", - доктор из Университета Эдит Коуэн в Австралии Бенджамин Хэддон Парментер, пишет prevention.com.

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Целебная сила чая обусловлена главным образом химическими веществами, называемыми полифенолами, особенно катехинами и эпикатехинами, которые защищают организм.

Эксперты предупреждают, что ни один чай не является чудодейственным напитком, но это вкусный способ улучшить и поддерживать свое здоровье.

Чай - польза для здоровья

Вот несколько полезных свойств чая, о которых заявляют специалисты:

Чай способствует здоровью сердца . Наряду с физическими упражнениями и диетой, чай может помочь сохранить ваше сердце сильным. Крупное британское исследование недавно показало, что употребление двух или более чашек черного чая в день связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и ишемической болезни сердца.

. Наряду с физическими упражнениями и диетой, чай может помочь сохранить ваше сердце сильным. Крупное британское исследование недавно показало, что употребление двух или более чашек черного чая в день связано с более низким риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и ишемической болезни сердца. Чай помогает бороться с воспалением . Как отметила диетолог из Бостона Алисса Пачеко, в частности, зеленый чай, полон противовоспалительных соединений, в том числе особенно мощного катехина под названием EGCG, который может защитить от повреждения клеток.

. Как отметила диетолог из Бостона Алисса Пачеко, в частности, зеленый чай, полон противовоспалительных соединений, в том числе особенно мощного катехина под названием EGCG, который может защитить от повреждения клеток. Чай способен успокоить простуду или грипп . По словам специалистов, чай помогает успокоить горло и устранить заложенность носа, также он отлично поддерживает водный баланс.

. По словам специалистов, чай помогает успокоить горло и устранить заложенность носа, также он отлично поддерживает водный баланс. Чай усиливает внимание . Кофеин в черном чае может повысить вашу концентрацию и уровень энергии. Чай отлично подходит для людей, которым нужна дополнительная поддержка без слишком стимулирующего глотка, отметила диетолог Робин Форутан.

Чай для похудения - что важно знать

Отмечается, что катехины и кофеин в чае могут играть незначительную роль в повышении метаболизма, но любая потеря веса может быть больше связана с тем, что вы не пьете. Например, употребление чая заменяет напитки с высоким содержанием сахара и калорий, говорят диетологи.

Чай - виды

Выделяют следующие виды и сорта чая:

Черный чай. Чтобы приготовить этот вид чая, листья Camellia sinensis скручивают или разрезают и оставляют до полного высыхания; окисление делает листья насыщенно-коричневыми или черными. Хотя полифенолов много во всех чаях, в черном чае особенно много теафлавина и теарубигина, которые придают ему насыщенный цвет и помогают контролировать уровень сахара в крови.

Зеленый чай. Несмотря на то, что зеленые чаи, такие как матча и ходзича, имеют совершенно другой цвет и вкус, они происходят из того же растения, что и черные. Разница: прежде чем зеленые листья станут коричневыми, их нагревают, чтобы предотвратить процесс окисления. Это придает чаю ярко-зеленый цвет и травянистый аромат. Зеленый чай, особенно матча, богат антиоксидантами, такими как хлорофилл, L-теанин и катехины, отметила диетолог Эми Фишер.

Белый чай. Чтобы приготовить этот мягкий сорт с цветочным вкусом, листья Camellia sinensis собирают, когда они еще не распустились. На этой ранней стадии листья обычно покрыты пушистым белым пушком, отсюда и название сорта чая. Листья сушат сразу после сбора, чтобы они не окислились. Белый чай подвергается минимальной обработке из всех чаев, поэтому в нем сохраняется большее количество катехинов. Этот напиток также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Напомним, ранее был назван секретный ингредиент, улучшающий вкус травяных чаев.

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