Отмечается, что мятный чай не содержит кофеин, в отличие от черного и зеленого чая.

Чаепитие приятный, но очень индивидуальный процесс. Кто-то пьет черный чай, а кто-то – травяной, кто-то предпочитает один кубик сахара, а кто-то - мед.

Издание USA Today пишет, что если вы поклонник мятного чая, то должны знать его полезные свойства

Полезен ли мятный чай

Чай в целом полезен для здоровья - это легкий способ увлажнить организм и насытить его антиоксидантами. В чае содержатся полифенольные соединения, которые обладают антиоксидантными свойствами, сообщил дипломированный диетолог Даниэль Крамбл Смит.

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Исследования показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в чае, могут предотвращать и помогают бороться с такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые, а также оказывать антивозрастное и антидиабетическое действие.

Мятный чай известен тем, что успокаивает желудок и способствует регулярной работе кишечника, говорит Крамбл Смит.

Исследование 2021 года, опубликованное в журнале Complementary Therapies in Medicine, показало, что масло перечной мяты снижает частоту и выраженность тошноты и рвоты у раковых больных, проходящих химиотерапию. Другие исследования на животных показывают, что мятный чай может расслаблять ткани желудочно-кишечного тракта. По данным Mount Sinai Health Systems, перечная мята успокаивает мышцы желудка и улучшает отток желчи.

Согласно исследованию, проведенному в 2019 году и изучавшему влияние ароматерапии, запах мяты также может уменьшить беспокойство. Другие исследования показывают, что мятный чай может облегчить мигрень, головную боль, мышечные спазмы и менструальные спазмы.

Однако специалисты Mount Sinai советуют людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или хиатальной грыжей избегать мятного чая. Мята может усугубить симптомы изжоги и несварения, поскольку она расслабляет мышцы между желудком и пищеводом и позволяет желудочным кислотам вернуться в пищевод.

Содержит ли мятный чай кофеин

Мятный чай не содержит кофеина. Если нужен заряд бодрости, попробуйте черный чай, в котором кофеина примерно в два раза меньше, чем в чашке кофе - 47 миллиграммов, или зеленый чай, в котором 28 миллиграммов.

Но даже если в нем нет кофеина, мятный чай может обострить бдительность и память. Крамбл Смит ссылается на исследование, в котором студенты колледжа, пившие мятный чай перед когнитивным тестом, отмечали повышение бдительности и улучшение памяти.

Ранее УНИАН писал, что диетолог назвала необычные полезные свойства чая.

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