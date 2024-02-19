Это не только вкусно, но и полезно.

Сушеная кожура мандаринов может значительно улучшить ваш травяной чай, пишет Tasting Table.

"Мандарины сами по себе - довольно вкусная закуска, но и их кожура может творить чудеса, в том числе с чаем", - говорится в публикации.

Отмечается, что большая часть вкуса и аромата, который мы ассоциируем с цитрусовыми, исходит непосредственно от масла в кожуре. Именно поэтому такие ингредиенты, как цитрусовая цедра, часто включают во многие рецепты.

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При добавлении в чай сладкий, острый и слегка цветочный запах и вкус мандариновой кожуры без сомнения дополнит вкус самого чая. Кроме того, кожура мандаринов содержит полезные питательные вещества, витамины и антиоксиданты.

Указывается, что добавить сушеную кожуру мандарина в чай легко, и это может быть отличным способом переработать то, что обычно выбрасывается.

"Если вы используете кожуру от съеденных вами мандаринов, обязательно выбирайте органические фрукты и тщательно очищайте кожуру перед сушкой, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности пищевых продуктов", - советуют эксперты.

Высушить кожуру проще всего в духовке при самой низкой температуре, и займет это всего два-три часа.

"Затем вы можете разломать кожуру на более мелкие кусочки и добавить в травяной чай", - пишет сайт.

Ранее были названы удивительные преимущества клюквенного чая для здоровья.

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