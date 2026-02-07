Что происходит с организмом, если регулярно есть брокколи: 7 важных изменений

Броколи полезна для кожи, костей и иммунитета.

Брокколи известна своими многочисленными полезными для здоровья свойствами и богата несколькими необходимыми питательными веществами, включая витамины С, К, фолиевую кислоту и клетчатку. Портал EatingWell рассказывает, как регулярное употребление брокколи может принести пользу вашему общему здоровью и самочувствию.

1. Может снизить риск рака

Когда крестоцветные овощи, такие как брокколи, измельчают или жуют, они выделяют фитохимическое вещество под названием сульфорафан, которое связано со снижением риска различных видов рака, включая рак молочной железы, простаты, кожи, толстой кишки, мочевого пузыря и полости рта, говорит диетолог Райан Гайгер Гейгер. Исследования показали роль сульфорафана в поддержке путей детоксикации, помогая выводить канцерогенные вещества и подавляя рост раковых клеток.

2. Может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Брокколи, богатая клетчаткой, антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, как показали исследования, помогает снизить уровень холестерина, улучшить кровяное давление и поддержать работу сердца. Есть данные, что употребление продуктов, богатых витамином К, таких как брокколи, связано с более низким риском атеросклероза или образования бляшек в артериях, добавляет Гейгер.

Видео дня

3. Может поддерживать вашу иммунную систему

В частности, 1 стакан нарезанной брокколи содержит 90% суточной нормы витамина С, обеспечивая больше этого питательного вещества, поддерживающего иммунитет, чем средний апельсин. Кроме того, исследования показали, что сульфорафан в брокколи активирует антиоксидантные ферменты и снижает количество воспалительных молекул, что помогает бороться с бактериальными и вирусными инфекциями.

4. Может улучшить здоровье костей

Одна порция вареной брокколи (полстакана) содержит 92% от суточной нормы витамина К, который играет ключевую роль в активации белков, участвующих в минерализации костей. Кроме того, сырая брокколи содержит около 43 миллиграммов (3% от суточной нормы) кальция на чашку.

5. Может поддержать здоровье кишечника

Брокколи является хорошим источником пребиотической клетчатки, которая питает полезные бактерии в вашем кишечнике и помогает защитить слизистую оболочку кишечника. В частности, брокколи способствует здоровому балансу кишечной микрофлоры, улучшая соотношение B1-бактерий.

6. Может улучшить здоровье кожи

Хотя солнцезащитные кремы и одежда с защитой от солнца являются важными внешними мерами защиты кожи, диета, богатая продуктами с антиоксидантами, также может обеспечить защиту от УФ-излучения. В частности, брокколи содержит сульфорафан, лютеин, кемпферол и кверцетин – растительные соединения, которые, как было показано, уменьшают негативное воздействие УФ-излучения.

7. Может уменьшить воспаление в организме

В включение в рацион противовоспалительных продуктов, таких как брокколи, может помочь снизить риск развития заболеваний. Исследования показывают, что это может помочь снизить высвобождение провоспалительных цитокинов, белков, которые инициируют и регулируют воспаление в организме.

Ранее врач назвал 5 самых полезных овощей для здоровья кишечника.

Вас также могут заинтересовать новости: