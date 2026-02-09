Правда ли, что заправка авто с ДВС быстрее, чем зарядка электрокара: реальный эксперимент

Мужчина решил проверить распространенное мнение, что электрокары требуют больше времени на зарядку, и был удивлен результатами эксперимента.

Распространено мнение, что заправка автомобиля с двигателем внутреннего сгорания требует значительно меньше времени, чем зарядка электромобиля. Но насколько это утверждение соответствует действительности?

Известный британский блогер Ричард Саймонс, автор YouTube-канала об автомобилях, решил проверить это самостоятельно. В недавнем видео он провел реальный эксперимент: проверил время заправки традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на нескольких АЗС и время зарядки электрокаров на зарядных станциях. Результаты оказались неожиданными.

Саймонс, фанат электрокаров, но и владелец пикапа Toyota Hilux на дизеле, поэтому не предвзят к определенному типу автомобилей.

Автомобили с классическим двигателем

В рамках своего эксперимента он наблюдал за другими водителями на заправочных станциях.

"Я фиксировал время от прибытия до отъезда, включая очереди, вставку "пистолета" и оплату", – объясняет блогер.

Среднее время заправки составило 4 минуты 26 секунд. Скорость заливки топлива – около 0,5 литра в секунду.

Затем блогер посчитал, сколько всего времени владелец тратит на заправку автомобиля за длительный период. Для удобства Саймонс вел расчет на 10 тысяч миль пути (16 тысяч километров). У него получились следующие результаты:

для авто с расходом 7,8 л/100 км нужно 1250 литров топлива, время именно на заливку топлива (без оплаты и очередей) – в совокупности около 42 минут;

для авто с расходом 5,9 л/100 км – 940 литров, время заправки около 31 минуты;

для автомобиля с расходом 4,7 л/100 км – 750 литров и 25 минут.

Однако, если учитывать все время, проведенное на заправке с учетом полного процесса (выход из авто, вставка пистолета, оплата, возврат), то на пути в 16 тысяч километров совокупное время на АЗС составит примерно 2 часа.

"Люди стоят на холоде, держат шланг, ждут оплаты, а часто еще и очереди. Это время, которое просто тратится впустую", – отмечает Саймонс.

Электромобили

На электромобилях ситуация другая. Подключение кабеля на Tesla Supercharger или других станциях занимает 1–2 секунды, отсоединение – до 8 секунд. Для Tesla оплата автоматическая. Среднее время на сессию – 20 секунд (подключение + отсоединение). При среднем запасе хода 320 км на полную зарядку путь в 16 000 км потребует примерно 50 зарядок, то есть всего 16,5 минуты в общей сложности.

Но здесь не учтено время, необходимое на сам процесс зарядки, а также на то, чтобы заехать и выехать из зарядной станции! У Саймонса есть объяснение, почему он это не учел.

Если брать во внимание реальную практику эксплуатации электрических автомобилей, то в реалиях Великобритании, где и проводился эксперимент, владельцы не совершают специальных поездок на зарядную станцию. В большинстве случаев машина заряжается либо дома, когда владелец занимается домашними делами, либо на работе, где машина заряжается, пока владелец работает.

То есть при ежедневной эксплуатации электрокара владельцу не нужно стоять возле машины и ждать, когда же она зарядится, как это происходит при заправке бензинового или дизельного авто.

"Электромобили побеждают. Абсолютно. Потому что вы экономите 1 час 45 минут своей жизни на каждые 10 000 миль", – делает вывод блогер.

Даже в долгих междугородних поездках, когда владельцу приходится останавливаться где-то на дороге и заряжать аккумулятор, быстрая зарядка займет всего около 30 минут. И в это время владельцу опять же не нужно стоять над машиной и от скуки считать пятна грязи на кузове. Он может просто отдохнуть в кафе при зарядной станции, пообедав или выпив кофе.

Зато владельцу авто с ДВС придется сначала заправить машину, а уже потом идти в кафе, чтобы немного отдохнуть от дороги.

"Да, зарядка длится дольше, чем заправка, но это не пустая трата времени – вы можете есть, работать или отдыхать", – объясняет блогер.

