Многие любят есть такие блюда, ведь это быстро и удобно.

Фастфуд является удобным приемом пищи, особенно во время путешествий или постоянного движения. Однако если часто употреблять полуфабрикаты и фастфуд, то это может привести к плохим последствиям, пишет Parade.

Исследования свидетельствуют о том, что, например, американцы едят фастфуд ежедневно. По данным 2018 года, каждый третий американец ест фастфуд ежедневно. Последняя информация Drive Research, опубликованная в 2023 году, была немного лучше, однако отмечалось, что 20% мужчин едят фастфуд ежедневно по сравнению с 7% женщин, однако почти 2 из 3 человек заявили, что потребляют такую пищу по крайней мере один раз в неделю.

Зарегистрированные диетологи рассказали, что будет с вашим телом, если вы принадлежите к ним, кто ест фастфуд, например, раз в неделю.

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Диетолог Анна Райздорф говорит, если вы едите фастфуд раз в неделю, к примеру заезжаете в МакДональдз после напряженного рабочего дня, то влияние на здоровье будет зависеть от вашего здоровья.

"Для большинства здоровых людей, если вы хорошо питаетесь и физически активны, употребление фастфуда один раз в неделю, скорее всего, не окажет большого влияния, особенно если вы контролируете свои порции и делаете лучший выбор в другие приемы пищи. Однако, если у вас есть проблемы со здоровьем, такие как диабет, высокое кровяное давление или заболевания почек, содержание натрия и сахара во многих блюдах фастфуда может быть не лучшим выбором для еженедельного питания", - подчеркнула она.

Зарегистрированный диетолог Цезарь Сауза также соглашается с таким утверждением.

"Употребление фастфуда один раз в неделю не должно ни на кого влиять, если кроме этого однажды человек придерживается сбалансированной диеты, богатой цельными продуктами. Фастфуд следует ограничить как можно больше, но один раз в неделю - это обычная рекомендация, поскольку многие люди едят фастфуд по меньшей мере три раза в неделю", - объяснил диетолог.

Что делать, если вы едите фастфуд каждый день?

Однако, если вы потребляете фастфуд ежедневно, то ситуация становится несколько иной.

"Фастфуд обычно содержит много калорий, жиров, натрия, сахара или всего вышеперечисленного; в ресторанах быстрого питания можно питаться здоровее, но фастфуд - это не то место, где можно питаться, пытаясь быть здоровее. Годы ежедневного потребления фастфуда приведут к избыточному весу и увеличению жира, а также повышенному риску хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца", - предупредил Сауза.

В то же время Райздофф отметила, что в ресторанах быстрого питания можно выбирать более полезные блюда.

"Последствия для здоровья, скорее всего, будут зависеть от того, что вы заказываете. Гамбургер обычного размера без картофеля фри и газировки является относительно сбалансированной пищей. Если вы совместите его со здоровым завтраком и ужином с высоким содержанием клетчатки и белков, вы, вероятно, сможете держать под контролем потребление калорий, жиров и сахара", - посоветовала эксперт.

В свою очередь она добавила, что большинство людей, которые едят фастфуд, в основном выбирают картофель фри и газировку.

"Этот тип пищи может легко превышать 1000 калорий и более. Со временем частое употребление фастфуда приведет к повышению риска ожирения, высокого уровня холестерина, высокого кровяного давления и, возможно, недоедания", - отметила Райздофф.

По ее словам, если отказаться от картофеля фри и газировки, то ваш заказ фастфуда станет здоровее. Однако главным советом по здоровому питанию в ресторанах быстрого питания - является отслеживание за размером порций.

"Я бы рекомендовала начать с контроля размера порций. Заказывайте среднюю или маленькую порцию картофеля фри, а что касается напитка, лучше выбирайте воду или несладкий чай. Избегайте двойных или тройных гамбургеров. Проверьте варианты салатов (которые иногда также являются высококалорийными), которые могут быть лучшей альтернативой", - подытожила она.

Сауза отметил, если есть возможность отказаться от жареной пищи, то стоит это сделать.

"О жареной пище следует думать как о губке, которая впитывает жир. В жареной пище всегда будет гораздо больше жира, чем в нежареной. Откажитесь от картофеля фри, когда едите фастфуд, или выбирайте наименьшую порцию. Помните, что картофель не содержит жиров - но жарка его с добавлением масла меняет ситуацию", - подчеркнул диетолог.

Также он посоветовал отказаться от газировки.

"Газировка и фастфуд всегда связаны между собой, но именно ее следует избегать, когда вы едите вне дома. Фастфуд содержит достаточно калорий и без сладкого напитка", - заверил Сауза.

Полезные продукты для здоровья - последние интересности

Последние исследования показали, что употребление орехов кешью может помочь вашим артериям снизить уровень "плохого" холестерина. Таким образом это положительно повлияет на здоровье сердца.

Также стало известно, чем можно перекусить на диете. Среди таких полезных продуктов могут быть черника, яблоки, виноград, киви, персики, ежевика и медовая дыня.

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