Ученые призывают расширить арсенал лечения за счет применения лечебной физкультуры.

Бег может быть столь же эффективен при лечении депрессии, как и лекарства, показало исследование, результаты которого могут радикально изменить способ лечения пациентов.

Исследователи также обнаружили, что бег приносит больше пользы физическому здоровью человека, чем антидепрессанты, которые со временем оказывают несколько негативный эффект. Несмотря на это, исследование показало, что приверженность к бегу была ниже, чем к приему лекарств, а это означает, что большему количеству участников было легче следовать медицинскому протоколу, чем режиму фитнеса.

В исследовании сравнивалось влияние антидепрессантов и бега на тревогу, депрессию и общее состояние здоровья более чем 140 пациентов. Его результаты, еще не прошедшие рецензирование, были недавно представлены на 36-м Конгрессе ECNP в Барселоне, пишет Independent.

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В ходе исследования пациентам предлагалось на выбор лечение антидепрессантами в течение 16 недель или групповая беговая терапия в течение 16 недель.

Сорок пять участников выбрали антидепрессанты, а 96 - бег, который включал в себя от двух до трех 45-минутных групповых занятий в неделю под строгим контролем в течение того же периода.

Исследование показало, что, хотя и то и другое имеют одинаковую пользу для психического здоровья, 16-недельный курс бега за тот же период дает более высокие результаты с точки зрения улучшения физического здоровья, тогда как антидепрессанты приводят к несколько худшему физическому состоянию.

Ученые также обнаружили, что процент отсеявшихся был намного выше в группе, которая изначально выбрала физические упражнения.

Исследователи говорят, что члены группы, выбравшие антидепрессанты, были немного более подавлены, чем члены группы, решившие заняться бегом.

"Это исследование дало тревожным и депрессивным людям реальный выбор: лекарства или физические упражнения. Интересно, что большинство предпочли физические упражнения, в результате чего в группе, занимающейся бегом, оказалось больше людей, чем в группе, принимавшей лекарства", - сказала профессор психиатрической эпидемиологии доктор Бренда Пеннинкс.

Лечение антидепрессантами требовало от пациентов соблюдения предписанных им лекарств, и не было обнаружено, что оно напрямую влияет на повседневное поведение.

Тем не менее, было обнаружено, что физические упражнения также помогают справиться с сидячим образом жизни, часто встречающимся у пациентов с депрессивными и тревожными расстройствами, побуждая их выходить на улицу, ставить личные цели, улучшать свою физическую форму и участвовать в групповой деятельности.

Но исследователи также обнаружили, что соблюдение протокола было ниже в группе, принимавшей бег, чем в группе, принимавшей антидепрессанты, несмотря на первоначальное предпочтение бегу над препаратами.

В то время как в конце исследования около половины участников в обеих группах продемонстрировали улучшение в состояни депрессии и тревоги, в бегущей группе также наблюдались улучшения показателей физического здоровья, таких как артериальное давление, функция сердца и вес.

С другой стороны, в группе, принимавшей антидепрессанты, наблюдалось небольшое ухудшение этих метаболических маркеров, отмечается в исследовании.

"Антидепрессанты, как правило, хуже влияли на массу тела, вариабельность сердечного ритма и кровяное давление, в то время как беговая терапия приводила, например, к улучшению общей физической формы и частоты сердечных сокращений", - сказала доктор Пеннинкс.

Хотя антидепрессанты признаны безопасными и эффективными и помогают большинству людей, ученые призывают расширить арсенал лечения за счет лечебной физкультуры.

"Недостаточно сказать пациентам, что они должны бегать. Изменение поведения, связанного с физической активностью, потребует адекватного надзора и поощрения, как мы это сделали, внедрив лечебную физкультуру в психиатрическом учреждении", - добавила доктор Пеннинкс.

Влияние настроения на здоровье

Как сообщал УНИАН, ранее доктор Эрин Мичос, глава отделения сердечно-сосудистого здоровья женщин в Медицинской школе Джонса Хопкинса в Балтиморе, заявил, что настроение может влиять на здоровье.

Так, по данным исследований, отрицательные эмоции, в том числе гнев, враждебность и пессимизм, связаны с более высоким риском сердечных заболеваний. В свою очередь положительные эмоции сокращают количество кортизола.

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