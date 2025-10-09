Специалист отметил, что есть один секрет, как точно определить, когда ваш автомобиль готов к движению.

Механик раскрыл правду о том, стоит ли водителям прогревать двигатель автомобиля после того, как он всю ночь простоял на улице.

Его простое 30-секундное правило поможет сэкономить бензин и время зимой, пишет The Sun. Механик Момо рассказал в TikTok о том, как развивались автомеханические навыки борьбы с холодом.

В то время как некоторые автоэксперты, основываясь на опыте эксплуатации старых моделей, рекомендуют длительный прогрев, Момо утверждает, что большинству современных автомобилей потребуется всего "30 секунд, если не меньше".

Он объяснил, что 30-секундное ожидание позволяет моторному маслу достичь головок цилиндров, которые являются верхней частью двигателя. Как только масло попадет в головки, весь двигатель будет полностью смазан и готов к работе. Масло должно циркулировать по всему двигателю, поскольку это снижает трение между движущимися металлическими деталями во время езды.

Снижение трения, в свою очередь, уменьшает тепло, выделяемое этими деталями при их трении друг о друга, что предотвращает износ и улучшает состояние двигателя и продлевает срок его службы.

Как только это произойдет примерно через 30 секунд, можно сразу начинать движение, посоветовал Момо.

Хотя этого достаточно для поддержания работоспособности двигателя, механик отметил, что можно прогревать автомобиль и дольше этого времени:

"Если вам хочется прогреть его, чтобы стекла разморозились, это тоже нормально".

Однако Момо не советует слишком долго прогревать двигатель утром, так как это неэкономно.

"Не допускайте слишком долгой работы двигателя на холостом ходу, иначе вы будете тратить топливо", -подчеркнул он.

Хотя большинству современных автомобилей для полноценного прогрева требуется около 30 секунд, есть заметный признак того, что двигатель смазан. Когда двигатель готов к работе, водители заметят, что обороты двигателя падают на ощутимую градусную погрешность. Водители также могут следить за падением оборотов холостого хода по тахометру - приборной панели, которая измеряет тысячи оборотов в минуту.

Как объяснил Момо, когда стрелка тахометра опускается на холостом ходу, это означает, что двигатель прогрет и готов к движению.

Диапазон оборотов холостого хода различается в зависимости от модели и двигателя из-за механических факторов, таких как рабочий объем, настройка и количество цилиндров.

Однако обороты прогретого двигателя обычно падают на несколько сотен, обычно от более чем 1000 до менее чем 1000 об/мин в большинстве современных автомобилей.

Другие советы по использованию автомобиля зимой

С наступлением зимы водителям стоит обратить внимание на ряд дополнительных советов и хитростей, например, убедиться, что жидкость для стеклоомывателя выдерживает морозы.

Водителям также следует взять с собой предметы первой необходимости, которые могут пригодиться зимой, включая цепи противоскольжения и аккумулятор на случай, если севший аккумулятор будет мешать запуску двигателя.

